La FAVT demana «solucions provisionals» mentre no entri en vigor el nou contracte de neteja

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) mostra a seva preocupació davant la situació de brutícia i manca de neteja de molts carrers i places de la ciutat i demana a l'Ajuntament de Tarragona que busqui «solucions provisionals i urgents» per afrontar el problema mentre no entri en vigor el nou contracte de neteja.

La FAVT és conscient que la burocràcia i el litigi judicial entre les empreses concursants endarrerirà més del previst la posada en marxa del nou contracte del servei de neteja i recollida d'escombraries, però considera que aquesta no ha de ser una excusa per incomplir el servei de neteja de la ciutat.

El representant de la Comissió de Neteja i Medi Ambient de la FAVT, Miguel Ángel Cruz, afirma que «veiem que, per part de l'Ajuntament, no s'avança en res i alguna cosa s'hauria de fer». Cruz recorda que «encara que no hi hagi un nou contracte, el servei l'estem pagant tots els mesos». Per tot plegat, la FAVT proposa a l'Ajuntament la contractació d'una empresa exterior per a fer tasques de neteja puntuals i bàsiques fins que no entri en vigor el nou contracte.

Campanya a Change.org

D'altra banda, la veïna i metgessa del barri del Carme de Tarragona, Mónica Novés, s'ha adreçat a la FAVT per presentar-li la campanya No más suciedad en Tarragona! Exigimos Limpieza Ya, que ha impulsat des del portal Change.org. La campanya, que ja compta amb més de 1.700 signatures, proposa: intensificar la neteja setmanal dels carrers amb mètodes que ja s'utilitzen en altres municipis; sancionar i vigilar més els actes incívics que embruten la ciutat; incrementar el nombre de pipi-cans i zones de sorra a tota la ciutat perquè els gossos orinin i defequin; i més campanyes d'educació i conscienciació comunitària. Unes propostes que la Federació també comparteix.

La metgessa Mónica Novés recorda que «la neteja és un dret fonamental i de salut pública» i alerta que la manca de neteja de l'espai públic «no només afecta l'estètica, sinó que pot portar greus problemes de salut perquè són focus d'infeccions, plagues i altres riscos».

Les 18 associacions que integren la FAVT són: AV Mas d'En Pastor, AV La Unió de Sant Pere i Sant Pau, AV Progressista de Torreforta, AV Amics Parc Riu Clar, AVV La Floresta, AV Sant Salvador i Sant Ramon, AV Amics de la Part Alta, AV El Serrallo; AV Parc Francolí, AV L'Albada, AV Camí del Llorito-Terres Cavades, AV Tarragona 2, AV Riu Clar, AVV Camp Clar Zona Esportiva, AV Buenos Aires, AV Torrenova i AV Icomar.