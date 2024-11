Els Mossos investigats per la detenció del pistoler de Tarragona defensen l'acció com a «impol·luta»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge del jutjat d'instrucció 1 de Reus ha pres declaració aquest dimecres a cinc agents dels Mossos d’Esquadra que van actuar en la detenció d’Eugen Marin Sabau, conegut com el pistoler de Tarragona. Segons l’advocat dels GEI, José Antonio Bitos, els agents han dit que Sabau va ser el primer a obrir foc i que tenia el mateix tipus d’armes que el cos policial.

«Només es va usar l'arma de foc per repel·lir l'agressió de Sabau, quan va caure a la trinxera, es van aturar els trets, l’acció va ser impol·luta», ha assegurat a l’ACN. En canvi, el lletrat de la germana de Sabau, Gerard Amigó, qui va presentar la querella, ha afirmat que els mossos s’han contradit en les declaracions i ha reiterat que el dispositiu va ser «desproporcionat».

Segons Bitos, els quatre agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI), que representa, tenien «moltes ganes» de declarar per esclarir els fets. «En la querella s'han dit moltes barbaritats, motivades per l’interès de buscar diners per part de la germana de Sabau, qui va refusar la seva herència, però reclama els diners que li puguin correspondre», ha assenyalat l’advocat. A més, ha explicat que els agents han relatat que Sabau va ser el primer que va obrir foc, després que un franctirador dels Mossos disparés «trets de distracció».

De fet, ha afirmat que el pistoler va continuar disparant, malgrat que els GEI li van demana que parés. «Li van donar l’alto tres vegades per tal que no disparés ni continués amb la seva agressió violenta i agressiva, ja que havia demostrat ferint a tres persones a l’empresa Securitas i amb un agent dels Mossos en una rotonda, tot i això, continua disparant des d’una trinxera, un pou de tirador, on es va amagar per tal que no el poguessin detectar», ha afegit.

Segons les declaracions dels investigats, Sabau va buscar una «superioritat» des de la trinxera. «L’actuació va ser ajustada i molt satisfactòria perquè recordem que Sabau va enviar un correu electrònic hores abans dient que ell es volia suïcidar i que s’enfrontaria als mossos i mataria a tothom que pogués», ha dit. I ha afegit: «Aquest senyor va sortir amb vida d'aquest dispositiu, per tant, es va aconseguir detenir-lo viu i posar-lo a disposició de la justícia».

Així mateix, Bitos ha destacat que el pistoler de Tarragona va utilitzar el mateix armament que duien els Mossos. «Va usar diferents armes i quan se li va acabar la munició d'una arma va continuar amb una altra. No hi havia cap altra forma humana, possible, de detenir a Sabau, només es va utilitzar l'arma de foc - per part dels agents del GEI- per repel·lir l'agressió», ha defensat.

«Estem satisfets, volem esclarir els fets»

Per la seva banda, el lletrat que defensa la germana de Sabau, Gerard Amigó, ha valorat molt positiva les declaracions dels primers agents dels Mossos d’Esquadra fetes aquest dimecres. «L’interrogatori del jutge ha estat molt correcte, els mossos han entrat en contradiccions, creiem que l’instructor ho ha vist», ha remarcat. Amigó ha tornat a insistir que l’actuació policial va ser «desproporcionada». «Volem esbrinar que va passar en aquella detenció i en el descampat amb tants trets», ha manifestat. Tot i que considera «molt complicat» avançar si l’instructor enviarà a judici la causa, el lletrat recorda que el jutge va acceptar en la seva providència «totes les proves demanades i testimonis» per ell. «Això ja és un gran pas, seguirem lluitant perquè s’esclareixin els fets», ha resumit.

Per contra, la defensa dels Mossos apunta que s’arxivarà la causa. «Nosaltres tenim el ple convenciment que el jutge arxivarà el procediment perquè no hi ha cap motiu per continuar», ha asseverat Bitos. Aquest dijous, estan citats altres agents, entre ells, el cap de l'àrea d'investigació dels Mossos d'Esquadra, Francesc Moragues. El dia 21 de novembre també declararan dos doctors de l'hospital de Bellvitge i una doctora de la Vall d'Hebron per videoconferència.

Els fets

El conegut com a pistoler Tarragona va entrar a la seu de l'empresa Securitas de Tarragona, on havia treballat, el 14 de desembre de 2021. L'assaltant va disparar contra tres excompanys seus, als quals va ferir. Després de perpetrar l'atac i de la seva fugida en cotxe, els Mossos d'Esquadra van organitzar un dispositiu per atrapar-lo. Dos agents de paisà el van identificar en una rotonda a Reus i allà hi va haver un intercanvi de trets. Arran del tiroteig, un agent va resultar ferit de bala al braç. Sabau va poder fugir i es va atrinxerar a l'exterior d'una masia pròxima, on el Grup Especial d'Intervenció (GEI), finalment, el va abatre.