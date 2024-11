Viñuales treu pit de la gestió de la DANA a Tarragona amb la millora del canal com a deure

Nacho García, Rubén Viñuales i Sonia Orts a la Móra, on van visitar les zones afectades.Gerard Martí

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va treure ahir pit de la gestió feta durant les hores d’alarma meteorològica a la ciutat. «Ha estat una nit molt llarga. Vam estar coordinant-nos fins a les cinc de la matinada. Valorem molt positivament que no hem hagut de patir cap dany personal», va assegurar Viñuales acompanyat de la consellera de Medi Ambient, Sònia Orts, el conseller de Territori, Nacho García, i membres de Protecció Civil i serveis d’emergències.

Malgrat les bones notícies -cap víctima ni persones ferides-, l’aigua va provocar danys materials en diversos punts de la ciutat. Viñuales va reconèixer que la canalització de l’aigua a la Móra és un «problema recurrent» i va prometre «actuar». «Si no ho fem amb fons europeus ho farem amb fons propis, però tenim un problema perquè té un nivell inferior al del mar i provoca molts problemes», va expressar.

Per altra banda, va posar el focus en el riu Francolí, que ahir també va amenaçar de desbordar-se amb un gran cabal i molta brutícia. «Estem destinant 1,5 milions d’euros a la renaturalització del Francolí, un projecte que també servirà per a regular el cabal en situacions com aquestes. Les canyes, una espècie invasora i que provoca molta brutícia, desapareixeran», va dir l’alcalde. En darrera instància, Viñuales va recordar que la ciutat és una de les poques a Catalunya que té en vigor i actualitzat el Pla d’Inundabilitat.