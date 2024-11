El Meteocat activa l'alerta groga per l'arribada de més pluja a Tarragona aquest dimecres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Meteocat ha activat aquest dimarts al matí l’avís groc -moderat- per intensitat de pluja a la demarcació de Tarragona. Concretament, l’alerta se situa a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat de 12.00 h. a 18.00 h. i en el Baix Ebre i el Montsià de 18.00 h. a 00.00 h.

A més, el Servei Meteorològic de Catalunya manifesta que el grau de perill màxim és d’1/6 i que els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i que podrien deixar acumulacions de més de vint litres per metre quadrat en mitja hora.

El pas de la DANA per Tarragona durant la nit de diumenge i la matinada de dilluns va deixar afectacions a diverses zones de la ciutat. De fet, el 112 va registrar 281 trucades procedents del municipi durant l’episodi de pluges. Una de les zones castigades pel temporal va ser la Vall de l’Arrabassada, on el desbordament de la riera de la Budellera va provocar inundacions al barri, afectant especialment el carrer Josep Fuster i Josep Clarà de Vall.

A més l’aigua va entrar a diversos pàrquings de la zona, deixant-los anegats. La tempesta també va causar la caiguda d’alguns arbres de la zona, però afortunadament no va portar danys en habitatges ni locals comercials.

«Estem envoltats per dos barrancs i passa el mateix cada vegada que plou. Sempre demanem la neteja de la llera per evitar que es repeteixin situacions com aquesta, però sembla que no ens escolten», lamentava Josep Maria Bertrán, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant.

«Tot i l’ensurt podem estar agraïts que la situació no ha estat tan greu com la viscuda durant 2022. Llavors la pluja va aixecar el paviment i va arrossegar els cotxes que es trobaven estacionats al carrer», afegia Bertran, fent referència a l’aiguat que va caure sobre la ciutat durant la diada de Santa Tecla.

«Semblava que no plouria massa, però de sobte al voltant de mitjanit va començar a diluviar. Quan vaig mirar per la finestra minuts després el carrer semblava una riera», explicava la Silvia Sánchez, veïna del barri. El seu pàrquing, com molts altres, va quedar inundat. «Els Bombers han arribat a les 7 h i no han marxat fins al migdia. La Brigada Municipal també ha estat enfeinada tot el matí netejant la zona, que ha quedat plena de fang», apuntava Sánchez.