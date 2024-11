Renfe reprèn els serveis de la línia Saragossa-Casp-Tarragona-Barcelona

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe ha reprès aquest dimarts els serveis en la línia convencional Saragossa-Casp-Tarragona-Barcelona, suspesos des del passat 31 d’octubre per la DANA.

Segons ha informat la companyia, les primeres circulacions seran les del tren regional express Madrid-Saragossa-Barcelona de les 07.05 hores amb pas per Saragossa a les 11.19 i per Casp a les 12.52h, i les del regional express Barcelona-Saragossa-Madrid de les 08.12, amb pas per Casp a les 12.29 i per Saragossa a les 14.06 hores.

Renfe està informant els viatgers a través dels diferents canals de comunicació.