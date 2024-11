Quatre escoles de Tarragona imparteixen extraescolars tecnològiques amb la Fundació Bofill

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut Municipal d'Educació de Tarragona i la Fundació Bofill han signat un conveni per impulsar el programa Code Club: una xarxa d’espais extraescolars gratuïts que arriba a 4 escoles de Tarragona on els infants descobreixen, imaginen i s’expressen creant els seus propis projectes.

L’escola Bonavista, La Floresta, El Miracle i Saavedra són els quatre centres educatius tarragonins que ofereixen espais Code Club, un programa extraescolar de programació i pensament computacional.

Aquest projecte té com a objectiu principal fomentar les habilitats digitals de l'alumnat a través d'activitats pràctiques i lúdiques que introdueixen la programació des de nivells inicials i pot ser una gran oportunitat per als infants, per tal de fomentar un ús crític i constructiu de les tecnologies digitals.

Amb l’objectiu de posar a l’abast dels infants més vulnerables oportunitats educatives de base digital, la Fundació Bofill impulsa la iniciativa amb la col·laboració dels diferents ajuntaments catalans que hi participen. Són ensenyaments gratuïts a 100 escoles de 20 localitats diferents de Catalunya on els infants descobreixen, imaginen i s’expressen creant els seus propis projectes.

El programa forma part d'una xarxa que a nivell català s'adreça a 8.280 alumnes de 4t a 6è de primària i es duu a terme en sessions setmanals fora de l’horari lectiu, en espais de les mateixes escoles. Cada grup d’infants seguirà un itinerari de 32 hores d’activitat, en què es combinen dinàmiques grupals per desenvolupar el pensament computacional i l’aprenentatge de la programació fent servir Scratch, un conegut software educatiu i lliure creat pel MIT. També s’incorpora el pensament computacional desendollat (sense pantalles), per tal de promoure espais d’alfabetització digital no mediats pels dispositius sovint massa presents en la vida dels infants.

La consellera d'Educació, Isabel Mascaró, ha explicat que «per damunt de clubs de programació, els Code Club són espais de descoberta, experimentació i col·laboració, en què es potencien habilitats com la resolució de problemes, la creativitat i l’autoconfiança. Per això mateix, és molt positiu per a les escoles de Tarragona oferir aquest tipus d'extraescolars». Mascaró ha afegit que «això és essencial per combatre les bretxes culturals i de gènere que existeixen encara en l’àmbit digital, especialment pel que fa a la qualitat en l’ús de les eines digitals».