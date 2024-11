La Generalitat licita la rehabilitació de 338 pisos públics al barri de Campclar

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha licitat les obres per a la rehabilitació de 338 habitatges públics del barri de Campclar. Aquesta intervenció va ser anunciada fa més un any per part de la Generalitat de Catalunya, que millorarà l’eficiència energètica de 23 edificis de les promocions conegudes com Francolí (blocs verds i roses), Gaià (blocs blaus) i Sant Magí-Santa Tecla.

El Govern ha tret a concurs sis contractes per a l’execució de les actuacions previstes en els diferents habitatges ubicats en l’entorn dels carrers Riu Onyar, Riu Llobregat i Riu Brugent. En un principi, l’Agència de l‘Habitatge va informar que invertiria 6,7 milions provinents dels fons Next Generation. Finalment, el pressupost total de les licitacions publicades ascendeix fins als 7,3 milions d’euros.

El fet que aquesta rehabilitació global del parc d’habitatge públic de Campclar estigui vinculada a un ajut europeu obliga la Generalitat a complir un calendari. Aquest marca que cal tenir justificades les actuacions abans del juny del 2026.

El Govern ha dividit en sis els treballs a executar. Es faran obres a les escales 2, 5, 6 i 8 del bloc 2 del carrer Riu Llobregat. Seran 60 habitatges els que es beneficiaran d’una reforma que costarà 1,1 milions d’euros. S’actuarà també a la promoció Francolí, que està a tocar. Pel que fa als blocs roses, es rehabilitaran els edificis 8A, 8B i 8H. La inversió serà d’1,3 milions i afectarà 48 pisos. Respecte als blocs verds, el pressupost previst és de 800.075,89 euros i es reformaran les escales 6G i 6C, que sumen 30 habitatges.

Reduir costos energètics

També es duran a terme diferents intervencions a la promoció Sant Magí-Santa Tecla, situada entre els carrers Riu Brugent, Riu Ter i Riu Llobregat. La Generalitat es gastarà més de 2 milions d’euros en la rehabilitació de sis escales del bloc 2 i altres quatre del bloc.

Tanmateix, invertirà 1,6 milions en la millora dels edificis número 16, 18 i 19. En total, s’actuarà en uns 200 pisos. El termini màxim d’execució varia entre els 6 i 8 mesos, dependent de l’actuació. Es preveu que els treballs s’executin al llarg del 2025.

Els edificis on es faran obres són propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que està impulsant el programa d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada per a la millora de 919 pisos d’arreu de Catalunya. Entre aquests, es troben els 338 que es renovaran al barri de Campclar, que representen un 36% del total.

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar reformes per reduir els costos operatius energètics, millorar les condicions de confort interior i reduir l’impacte ambiental d’aquests edificis del barri de Ponent, construïts durant els anys 80. Així doncs, es pretén assolir un estalvi en el consum d’energia no renovable de cada bloc de com a mínim el 45%.

La solució proposada és la substitució de totes les fusteries exteriors actuals per unes de millors prestacions i amb trencament de pont tèrmic i la millora de la façana amb la instal·lació d’un sistema d’aïllament tèrmic, que també es col·locaria a la coberta dels edificis. D’altra banda, el Govern espera que aquestes reformes puguin tenir un impacte positiu en l’àmbit social i de la seguretat entre els veïns del barri de Campclar.