La vuitena edició de L’Embutada arriba a Tarragona aquest cap de setmana

L'Ajuntament de Tarragona coorganitza aquest cap de setmana, juntament amb l'Associació Santa Teca, l’Embutada 2024. La iniciativa, que té la voluntat de recordar l’època en què acabava la fermentació del vi i la gent s’apropava als cellers a provar el primer vi de la temporada —el vi novell—, arriba enguany a la seva vuitena edició.

Durant tota la setmana hi ha preparats actes previs, però l’Embutada com a tal començarà dissabte dia 9 de novembre a les 12 hores amb l’obertura de la plaça (plaça del Rei) i amb l’arribada dels productors i el primer tast de vi novell, la mostra d’oficis i la demostració en viu del retrat de l’embutada.

A la 13h obrirà l’Espai Gastronòmic amb la participació dels locals de restauració Cortijo, La Clotxa, El Cup Vell, Forn Jordi Andreu, Quidel i el Llagut tot acompanyat amb música, diferents tallers, zones de tastos i moltes altres propostes interessants.

Diumenge, la plaça s’obrirà de nou a les 12h però, a l'igual que dissabte, des de les 10.30h hi haurà un itinerari històric gratuït i una cercavila per la Part Alta, ambdues activitats són gratuïtes però requereixen inscripció prèvia. Hi haurà tastos, mostres d’oficis i concerts fins a les 16h, l’hora en què es donarà per finalitzada la celebració de l’Embutada 2024.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha destacat que «l'Embutada és una cita consolidada al nostre calendari gastronòmic i ens encanta veure com bull la Part Alta amb aquesta activitat». La consellera ha afegit que «l’èxit d’aquesta proposta any rera any és fruit de la unió entre cultura, gastronomia i autenticitat entre productors, visitants i població local. A més, esdeveniments com aquest reforcen la nostra tradició històrica amb el món del vi a Tarragona. I cal posar en valor tradicions tan nostres com aquesta».

De la seva banda, Berna Ríos, president de l’Associació Santa Teca, ha explicat que «des de Santa Teca defensem la idea de la gastronomia i cultura local com a eix definidor del tarannà del territori. Creiem en un model de consum en què l'economia circular es veu afavorida». I ha detallat que «recuperar les tradicions, actualitzar-les, compaginar-les amb el ric patrimoni de la ciutat, difondre-les i dotar-les d'avantguarda ja és marca de la casa de l'Associació».

Enguany l'Embutada s'amplia a la setmana prèvia amb la intenció d'anar difonent el món del vi i tot allò que passa al voltant del mateix a la demarcació de Tarragona, amb la col·laboració d'altres entitats de la ciutat com ara l'Associació de Professionals i Estudiosos en llengua catalana APELLC, l'Associació d'Il·lustradores de Tarragona AIT, el festival REC, la URV o l'Escola d'Art EADT. Amb 34 cellers, és la fira de vins de mínima o nula intervenció més gran del sud de Catalunya, referent internacional i, sobretot, únic lloc del món on l'embut s'utilitza per beure vi.

En aquesta vuitena edició de l'Embutada es podrà gaudir del vi novell dels cellers: Bàrbara Forés, Carlania, Celler Sanromà, Tuets, Ficaria, Mas del Botó, Nini, Niu Celler, Mas Sabatera, Josep Foraster, Jesús Alonso-Oidà Celler, Un sol cel, David Baixas, Celler 9+, Comalats, L’Apotecari, Solà D’Ares, Constel·lats, Celler Dues Voltes, Tanca els ulls, Terra del Cister, Clos de Paguera, Celler Arrelats, La Vinaventura Vins, Nomada Wines, Entrevinyes, Escabeces, Anna Serra, Frisach, Gemma Miró, Vilalta Pere, Desantesos, Álvarez González Marcos, Finca Parera.