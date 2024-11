El veïnat de la Font dels Lleons, «preocupat» per l’efecte de l’aigua i les obres en l’estructura del bloc

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

El veïnat del bloc de pisos que s’ubica a sobre de la Font dels Lleons, entre els carrers Eivissa i Pere Martell, va reunir-se de forma extraordinària la setmana passada per tractar el cas de les obres que es van executar en els baixos de l’edifici.

Propietaris i inquilins estan «preocupats» per l’efecte negatiu sobre l’estructura de l’edifici que poden estar causant l’aigua que brolla de la font, així com les obres que s’han executat i que han deixat els pilars del bloc a la vista.

Les obres que es realitzaven als baixos de l’edifici es van detectar per part de l’Ajuntament el passat 29 d’abril. Setmanes abans, el 14 de març, i segons consta en un dels informes fets per part del consistori, es va produir un esllavissament de terres a l’immoble.

Aquest fet hauria provocat l’actuació «urgent» per part de la propietat dels baixos, que es va fer sense llicència d’obres i que va comportar l’obertura de l’expedient sancionador per part del consistori i, posteriorment, l’obertura d’un altre expedient per part de la Generalitat.

«Ja fa molts mesos que tenim els baixos de l’edifici a la vista, amb el forat obert i les obres sense acabar. Això ens genera molta intranquil·litat», manifesta el president de la comunitat de veïns, Sergio Cabezas. Cal recordar que, durant les obres i excavacions, es va haver de treballar amb una bomba d’aigua perquè de la Font dels Lleons encara en brolla.

«L’aigua segueix sortint, està inundant una part dels baixos i tenim por que això estigui afectant a l’estructura de l’edifici», explica Cabezas, i afegeix que «els pilons mestres estan en contacte amb l’aigua i els fonaments estan inundats».

Devaluació dels pisos

Per altra banda, el veïnat defensa que la situació que s’ha produït als baixos de l’edifici «pot devaluar els pisos». «En cas que algú vulgui vendre, el valor baixa, perquè tenim un forat obert als baixos. A més, algun comprador es pot fer enrere perquè la situació no és agradable», manifesta el president. Per tot plegat, consideren que cal «depurar responsabilitats» i enviaran una carta a l’Ajuntament exposant tots els fets.

Per altra banda, el veïnat també recorda que els materials de les obres continuen ocupant una part del pàrquing limítrof a l’edifici, exterior, i de la mateixa propietat que els baixos. «Estan ocupant unes places que estan llogades i, quan s’omple el pàrquing, nosaltres ens quedem sense poder aparcar quan paguem una plaça», expressa una de les veïnes afectades.

No hi va haver avís d’obres

Una altra de les qüestions que es va tractar durant la reunió de la setmana passada va ser el malestar generat perquè la propietat dels baixos no va avisar de les obres que volia executar. «No ens van comunicar res», assegura Sergio Cabezas. Per la seva banda, des de la propietat dels baixos defensen que «es tracta d’una propietat privada i, per tant, no calia avisar ningú». Així ho van fer constar des de l’empresa propietària a través del seu advocat en una carta que van poder llegir els veïns.

Les obres, en ‘standby’

Les obres als baixos ubicats a sobre de la Font dels Lleons estan aturades des del 29 d’abril, quan la unitat de policia administrativa va paralitzar-les en constatar que «s’estaven executant moviment de terres, fonamentacions i un mur sense títol habilitant».

Després va arribar l’obertura dels expedients, així com el requeriment de la documentació sobre control arqueològic. Fins que no s’enviï aquesta documentació i s’aprovi per part de la Comissió de Patrimoni les obres romandran aturades. I la Font, si res no canvia, continuarà enterrada a l’espera de la museïtzació.