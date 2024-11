Tarragona reforçarà el servei de retirada d’herbes al carrer perquè «no dona l’abast»

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona reforçarà el servei de retirada d’herbes a la via pública perquè el desplegament actual «no dona l’abast a retirar-les totes». El consistori ha tret a licitació un nou contracte menor amb un pressupost base de 17.545 euros, amb IVA, per a ampliar les labors en la retirada d’herbes al carrer.

Segons indica l’Ajuntament en l’informe justificatiu del contracte, «les pluges reiterades de l’estiu i aquest inici de tardor han tornat a provocar l’elevat creixement vegetatiu d’herbes a la via pública». Aquest fet ja va ocórrer a la primavera, segons s’explica a l’informe, i va motivar ja la contractació menor d’una brigada de maquinista i operari a l’agost.

No poden usar herbicida

El consistori explica que el servei de neteja d’herbes de la continuïtat del contracte actual, realitzat per la companyia Fomento de Construcciones y Contratas, «no dona l’abast en part per la gran proliferació arran de les pluges».

Un altre factor és la prohibició de tractar-les amb un herbicida eficaç. Per tot això, l’Ajuntament de Tarragona considera necessari fer la contractació d’un «reforç puntual» mentre no es desencalla la situació amb el nou contracte de la neteja a la ciutat. Pel consistori, la situació amb les herbes a la via pública és un problema que té «efectes en la salubritat i higiene públiques».

284 dies l’any

L’actual contracte contempla un servei de neteja d’herbes de 248 dies l’any amb jornades de vuit hores amb dos equips individuals d’un maquinista cadascun. Tot i això, aquest servei actualment «no obeeix a les necessitats actuals de la ciutat».

Una situació que des del consistori es vol revertir mitjançant l’adjudicació del nou contracte de la neteja, que està suspès. La previsió de l’Ajuntament és que aquest novembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es pronunciï sobre el recurs contenciós administratiu presentat per l’empresa GBI Paprec.

La companyia va guanyar el concurs, però el Tribunal Català de Contractes va resoldre excloure-la de la licitació per certs errors en els plecs. Urbaser va ser la segona classificada i el consistori tarragoní va estudiar adjudicar-li el servei, però va decidir esperar a la decisió del TSJC. La voluntat és adjudicar el contracte el més aviat possible.