Tarragona aixeca el confinament per la DANA

Tarragona ha aixecat les restriccions i el confinament que s'havia decretat arran de l'arribada de la DANA a la ciutat. Així doncs, després de reunir-se amb la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ha decidit posar punt final al confinament.

En una roda de premsa, l'alcalde ha celebrat que no s’hagin registrat danys personals ni víctimes com a conseqüència de la tempesta. «Celebrem que no hi ha hagut danys personals ni víctimes», ha declarat. Tanmateix, ha reconegut que encara no es pot fer una valoració precisa dels danys materials ocasionats a les llars i infraestructures.