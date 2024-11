El perill de desbordament del riu Francolí és «baix»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La DANA que ha colpejat amb força aquesta matinada de dilluns el Camp de Tarragona ha comportat una forta crescuda del riu Francolí, ben visible al seu pas per la ciutat de Tarragona. Les fortes pluges han provocat l'augment de cabdal del riu, que normalment està sec.

Des de Protecció Civil asseguren que «ara per ara el perill és baix i va a la baixa». Tot i que el risc, de moment, es manté. Des d'ahir a mitjanit es manté actiu l'avís de risc hidrològic derivat de la situació meteorològica.

Cal recordar que el Camp de Tarragona es troba en alerta taronja per pluges torrencials i com a conseqüència hi ha activa una restricció de mobilitat per la zona, a excepció dels serveis essencials.