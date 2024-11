Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Després del pas de la DANA per la ciutat de Tarragona aquesta matinada, l'alcalde Ruben Viñuales ha anunciat aquest matí que es plantegen ampliar el confinament fins a les 18 hores. «Estarem pendents de la meteorologia», ha afirmat Viñuales, destacant la necessitat de seguir monitorant les condicions climàtiques abans de prendre una decisió definitiva.

En una roda de premsa, l'alcalde ha celebrat que no s’hagin registrat danys personals ni víctimes com a conseqüència de la tempesta. «Celebrem que no hi ha hagut danys personals ni víctimes», ha declarat. Tanmateix, ha reconegut que encara no es pot fer una valoració precisa dels danys materials ocasionats a les llars i infraestructures.

Les autoritats locals es mantenen en alerta per garantir la seguretat de la població, mentre els serveis d’emergència treballen per restablir la normalitat a les zones més afectades.