L’Ajuntament de Tarragona habilitarà punts d’accés wifi als barris marítims de la ciutat

L’Ajuntament de Tarragona ampliarà l’actual servei de wifi gratuït i d’alta qualitat a la ciutat amb la instal·lació de nous punts d’accés públics als barris marítims. Aquesta actuació forma part del pla «Tarragona entre blau i verd», liderat pel Patronat Municipal de Turisme, el qual va obtenir 3,5 milions d’euros de finançament dels fons europeus Next Generation.

Del total, 180.000 euros es destinaran al desplegament d’una infraestructura de comunicacions per fibra òptica al Serrallo per poder desplegar diferents punts d’accés wifi ciutadà, així com la col·locació de sensors ambientals i càmeres de videovigilància on el consistori consideri que és interessant.

El projecte preveu la instal·lació de fins a quatre punts d’accés al Moll de Pescadors, els quals es repartiran entre el carrer Pere Martell i la plaça del Bisbe Bonet. També es planteja la possibilitat de col·locar en aquesta zona dos sensors de CO2, pressió baromètrica, humitat i temperatura. D’altra banda, s’instal·larà un nou punt d’accés a la xarxa pública a la façana del Complex esportiu municipal del Serrallo.

No només s’implementaran al barri mariner de Tarragona, sinó també a altres zones concurrides de la Part Baixa, com és la plaça dels Carros. En aquest cas, es col·locarà just a l’entrada pel carrer Apodaca, en el lloc on actualment hi ha instal·lades càmeres de videovigilància.

També s’instal·larà un punt d’accés a la plaça dels Infants i una altra als Jardins Vapor, al costat de les escales mecàniques. En aquests dos indrets, també es preveu la implementació de càmeres de seguretat.

L’Ajuntament ha tret a licitació aquest cap de setmana la instal·lació d’aquests nous dispositius i la seva connexió a l’actual xarxa corporativa municipal de fibra òptica.