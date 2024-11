Els veïns de Tarragona celebren les sancions de l’ordenança de terrasses, però recelen de l’espai que ocupen

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La majoria d’associacions veïnals de Tarragona celebren el règim sancionador de la nova ordenança de terrasses, però recelen de l’espai que ocupen aquestes a la via pública. Els veïns valoren positivament la tasca política de la consellera Montse Adan, però dubten si la nova normativa millorarà el descans dels ciutadans.

«La màxima d’aquesta ordenança és la d’afavorir el descans veïnal, però s’està ampliant la temporada d’estiu. Creiem que s’ha perdut l’oportunitat de canalitzar i potenciar l’oci nocturn cap a zones sense veïnat», explica Àlex Daniel, secretari de l’associació de veïns Tarragona Centre.

En aquest sentit, Daniel exposa que des de l’entitat es va proposar a l’Ajuntament «ampliar l’horari de terrasses només en zones no residencials i ser més restrictius al centre i Part Alta per traslladar l’activitat a llocs on no es molesti». A la Part Alta, els veïns es mostren perplexos per l’espai que ocupen les terrasses dels locals.

Més terrassa que local

«Hi ha molts bars que tenen més espai de terrassa que de local. Això no es pot entendre. Si un bar té 20 m2, hauria de tenir un 30% de terrassa», expressa Quim Castellví, president de l’AV Ara Part Alta. «La proliferació de terrasses limita el poc espai que disposem els vianants, especialment les persones amb mobilitat reduïda. A més s’obstaculitza l’accés als bancs públics i es privatitzen els pocs espais d’ombra, com passa per exemple a Corsini», afegeix Daniel.

Més enllà dels barris del centre de la ciutat, des de Sant Pere i Sant Pau se celebra que es fixi un horari pel tancament de totes les terrasses. «Sempre teníem el dubte i ara ens queda clar. Si veiem que en alguna s’està fent massa soroll no dubtarem a trucar a la Guàrdia Urbana per advertir-los», diu Tere Bello, presidenta de l’associació de veïns de Sant Pere i Sant Pau. Bello també valora positivament que els dijous es tractin com a dies laborals «perquè els veïns que han de matinar els divendres per anar a treballar o estudiar ho agrairan».

Des dels barris del Serrallo i del Parc Francolí la valoració és estèril, ja que no tenen una gran activitat hostalera als seus carrers.

Sense afectació a barris

«De moment no ens afecta l’ordenança ja que la majoria de carrers continuen d’obres. I els restaurants de vora mar tanquen aviat», indica Sisco Cobo, president de l’AV del Serrallo. D’igual forma, des del Francolí el president de l’associació de veïns, Jordi Miguel, explica que «l’horari de tancament no ens afecta». «La majoria de terrasses que tenim són de bars i cafeteries que tanquen aviat i no donen problemes», sentencia Miguel.

Consens en les multes

El principal element de consens entre les associacions veïnals de la ciutat és el règim sancionador que instaurarà la nova ordenança. «La normativa pot ser bona per la convivència veïnal, si realment es posen els mitjans que controlin els acords. La llei actual no es compleix, i, si no hi ha inspeccions i se sanciona i es cobren les multes, no servirà de res», alerta Julià Montoya, president de l’AV Tarragona 2.

Des de l’entitat veïnal de Tarragona Centre també es valora l’actitud dels mateixos empresaris envers les sancions. «Hi ha molts establiments que no respecten la normativa i que la Guàrdia Urbana es posi dura en fer-la complir ens sembla que és molt necessari. Esperem que no els tremoli el pols a l’hora de retirar llicències a aquells locals que no respectin la normativa», expressa Àlex Daniel.

Unes sancions que també veu bé Tere Bello, que creu que «farà que les coses es facin com toca». Sigui com sigui, l’ordenança de terrasses encara s’ha d’aprovar al consell plenari i no serà fins a la seva aplicació que es podran treure conclusions fermes. «Hem trobat a faltar que se’ns tingui en compte a l’hora de redactar-la», conclou Daniel.