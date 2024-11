La DANA sacseja la Vall de l'Arrabassada amb inundacions, arbres caiguts i danys en pàrquings

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El pas de la DANA, la passada matinada, també ha deixat diverses afectacions al barri de la vall de l'Arrabassada de Tarragona. Una vegada més, la riera de la Budellera s'ha desbordat, provocant diversos problemes a la zona. S'ha vist especialment afectats el carrer Joan Fusté i també també el carrer Josep Clarà de Vall, on s'han registrat inundacions.

Malgrat la intensitat de la pluja, no s'han reportat danys en habitatges ni locals comercials. No obstant això, alguns pàrquings han quedat afectats per les acumulacions d'aigua, i s'han registrat caigudes d'arbres a la zona. La brigada municipal ja està treballant en la neteja de les zones afectades, especialment sota els ponts que van quedar inundats.

Bombers al barri de la Vall de l'Arrabassada.Cedida

La Brigada Municipal treballa a les zones afectades.Cedida