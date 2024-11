La DANA inunda diversos punts de Tarragona durant la nit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les darreres cuetades de la DANA han deixat importants acumulacions de pluja aquesta passada matinada a Tarragona. Diversos punts de la ciutat s'han inundat i en aquests moments Protecció Civil segueix de ben a prop el riu Francolí, que no s'ha desbordat, però que acumula un gran cabal d'aigua.

Els serveis d'emergència es troben treballant en les zones més afectades per la pluja, amb l'objectiu que es recuperi la normalitat com més aviat millor. La recomanació és no baixar als garatges o pàrquings que puguin estar inundats, així com allunyar-se de zones baixes. Cal recordar que només es permet la mobilitat als serveis essencials.

Des de de les 00 hores de dilluns fins les 14 hores, la Generalitat va ordenar la restricció de mobilitat a nou comarques de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès, arran de la previsió de pluges torrencials per la dana. La resolució limita la mobilitat de les persones i vehicles, excepte per situacions de causa major i pels serveis essencials.

El Govern també suspèn les activitats educatives, universitàries i esportives, i recomana a la població fer teletreball. La suspensió de classes afectarà uns 127.000 alumnes. Les comarques amb restricció de mobilitat són el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Penedès.

Protecció Civil vigila el riu Francolí

Protecció Civil està seguint de ben a prop la crescuda del riu Francolí, que presenta un gran cabal en la seva desembocadura. Segons apunten des del cos, la situació està controlada i el riu no s'ha desbordat, si bé presenta un cabal molt més gran de l'habitual, fet que ha posat en tensió els veïns de la zona.

La Móra, el Serrallo i la Part Baixa, barris més afectats

Durant la nit i matinada els Bombers han hagut d'actuar en diversos punts de la ciutat. Els barris del Serrallo, la Part Baixa i la Móra han estat els més afectats per les inundacions. També n'hi ha hagut a l'Arrabassada. En aquests punts es va demanar que els veïns no deixessin el vehicle estacionat al carrer. Per ara, sembla que les afectacions són només materials, amb inundacions en plantes baixes, garatges i pàrquings. A la Móra el carrer principal està tallat per l'aigua.

Malgrat que l'afectació ha estat més gran en els barris on ja és habitual que s'hi acumuli gran quantitat d'aigua, altres zones de la ciutat no han quedat exemptes de problemes. A Cala Romana, per exemple, hi han caigut diversos arbres.