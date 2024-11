La Creu Roja a Tarragona es mobilitza per donar suport en les tasques de la DANA a València

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Creu Roja a Catalunya ha enviat aquest dissabte sis vehicles al País Valencià per donar suport al dispositiu d’emergència, quatre dels quals han sortit de Barcelona i dos de Tarragona. Es tracta d'un contingent de personal voluntari dels Equips d’Emergències.

El responsable de socors i emergències de Creu Roja a Catalunya, Juan Antonio Garcia, ha explicat que entre els objectius que duran a terme hi ha ajudar a la neteja dels carrers, així com distribució de productes bàsics. Garcia assenyalat que s’ha mobilitzat el Centre Mòbil d’Operacions, que està dotat amb sistemes de telecomunicacions per ràdio i satèl·lit així com d’una xarxa de Wi-fi d’ús exclusiu i una altra adreçada a la població en general.

Aquest contingent de personal voluntari, vehicles d’emergències i material operatiu donarà suport al dispositiu d’emergència que l’organització té en marxa al País Valencià. Garcia ha explicat que han activat dos equips de Creu Roja, amb cinc persones per equip, dos vehicles 4x4 i dos furgons de càrrega per ajuda a la neteja dels carrers al País Valencià, així com distribució de productes bàsics.

Es tracta de diversos equips de persones voluntàries, membres dels Equips d’Emergències, que participaran en la neteja i rehabilitació de la zona afectada, així com en les tasques que calgui per donar suport a la població afectada contribuint a la distribució d’aliments i aigua i a l’acompanyament psicosocial.

Així mateix, també s’ha mobilitzat el Centre Mòbil d’Operacions, que és un espai de comandament avançat dotat amb sistemes de telecomunicacions per ràdio i satèl·lit així com d’una xarxa de Wi-fi d’ús exclusiu i una altra adreçada a la població en general

Garcia ha indicat que les instruccions és arribar a València i que aquest diumenge els hi diran quina és la destinació.

En aquesta línia, Cristina Rodríguez, tècnica de socors i emergències de la demarcació de Barcelona de Creu Roja a Catalunya, ha apuntat que van al País Valencià a donar suport, però que fins que no arribin allà no sabran què han de fer concretament. «Quan arribem allà veurem quina funció tenim», ha declarat. Així mateix, ha assenyalat que «cada emergència té la seva idiosincràsia».

Prealerta

En aquests moments, prop de 1.200 persones voluntàries de la Creu Roja continuen en prealerta a tot Catalunya per la DANA, especialment a les Terres de l’Ebre i la zona costanera, pendents de l’evolució de la situació meteorològica.

Des del Centre d’Operacions de la Creu Roja a Catalunya s’han realitzat des de dijous de 967 trucades a persones grans, persones amb malalties cròniques i persones amb autonomia limitada de les Terres de l’Ebre i Tarragona per fer-ne seguiment personalitzat i donar-los consells preventius. En alguns casos, aquestes trucades han permès activar avisos per entrada d’aigua als seus domicilis.