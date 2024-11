La Part Baixa de Tarragona, l'epicentre de les inundacions a la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La situació a la Part Baixa de Tarragona quan plou és especialment complicada, ja que aquest punt s'ha convertit en l'epicentre de les inundacions a la ciutat. Per exemple, ja és habitual veure com el pont que connecta el carrer Pere Martell amb el barri del Serrallo queda completament inundat, amb vehicles atrapats i fent impossible el seu pas i, per tant, també el de vianants.

Buscar una solució a aquestes inundacions és una reivindicació històrica dels veïns, qui fa anys que reclamen a l'Ajuntament que reforci la xarxa de clavegueram, ja que el barri recull totes les aigües pluvials del centre de la ciutat i s'inunda cada vegada que hi ha precipitacions fortes, sense necessitat que siguin de caràcter torrencial.

Per aquest motiu, l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona va portar a terme durant el mes de setembre unes prospeccions arqueològiques per a definir el projecte de construcció del nou col·lector que s'instal·larà a Torres Jordi i que ampliarà la capacitat d'evacuació de la xarxa municipal davant possibles inundacions.

Les obres estan previstes que comencin durant el mes d'abril de l'any que ve i que s'allarguin durant uns nou mesos. De fet, serà la segona inversió més potent dels pressupostos del 2024, on es destinarà més d'un milió i mig d'euros.

Actualment, la infraestructura, de 800 mil·límetres de diàmetre, recull les aigües pluvials que arriben des del carrer de Jaume I i les aboca al riu Francolí, que es troba a tocar d'aquesta zona tan conflictiva. El nou col·lector, de 1.500 mil·límetres, estarà situat en paral·lel a l'actual i es preveu que elimini la major part dels problemes d'inundacions a la Part Baixa.