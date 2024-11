DANA València: com ajudar els afectats des de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La DANA ha deixat al seu pas devastació a la Comunitat Valenciana, amb almenys 155 de morts, greus destrosses materials i desenes de persones desaparegudes. Davant d’aquesta situació, s’han habilitat telèfons oficials d’informació i diversos canals per ajudar els afectats per les inundacions, així com línies per a donacions econòmiques, locals de recollida d’aliments i roba, i mobilització de voluntaris per a tasques de neteja.

Pales, galledes i aigua embotellada són alguns dels articles que es necessiten amb més urgència. Per exemple, en el cas de la demarcació Tarragona, el Centre Cultural d’Andalucia de Reus, situat al carrer Vicent Andrés Estellés número 22, estan recollint escombres, galledes, recollidors o qualsevol eina útil de neteja.

A Tarragona ciutat, diversos punts recolliran, fins el dimarts dia 5, roba d'abric, roba de llit, menjar de llarga durada, bolquers, productes d'higiene personal i aliments per a animals. Els punts de recollida estan situats en la Pizzeria 8 1/2, en La Llavor i en La Lola, establiments situats en la plaça Mossén Cinto Verdaguer, en El Pa Menjat del carrer Sant Agustí, en María Castaña del carrer Josep Carner i en el Sr. García del carrer Enric d'Ossó. Un altre punt de recollida de material que es preveu que estigui disponible aviat és el de la Cooperativa Obrera de Tarragona, ubicada al carrer Fortuny número 23.

Per la seva part, l’Ajuntament de Tarragona ha enviat durant la matinada d’aquest divendres un dispositiu format per 4 voluntaris i voluntàries de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona (AVPCT) amb dos vehicles 4x4 amb remolc i una cisterna d’aigua que viatjaran fins les zones afectades per la DANA a València.

A més, el consistori tarragoní també col·laborarà econòmicament i habilitarà aquest dilluns un compte bancari per canalitzar les aportacions econòmiques en benefici dels municipis afectats per la DANA.

Des de Catalunya, diverses entitats s’han organitzat per gestionar voluntaris que vulguin viatjar a la Comunitat Valenciana per ajudar les víctimes de la DANA. En poques hores al web voluntarisdana.cat s’han registrat més de 1.000 persones i aquest divendres n’han sortit 100 en direcció a la Comunitat Valenciana des de Barcelona.

Donacions

A Creu Roja, a través del telèfon 900 104 971 o al seu web https://www2.cruzroja.es/colabora. També per Bizum al 33512, per SMS al 38092 amb la paraula AJUDA, o per transferència bancària al compte: ES44 0049 0001 5321 1002 2225.

També Càritas ha habilitat dos comptes per realitzar donacions per transferència bancària, així com a través del seu web www.caritas.es: