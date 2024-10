Setmana clau en la negociació dels pressupostos de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Les negociacions per a la confecció dels pressupostos del 2025 entraran la setmana que ve en una fase decisiva. L’executiu socialista es tornarà a reunir dilluns amb Junts per Catalunya i En Comú Podem, amb l’objectiu de tancar els acords necessaris per a la seva aprovació. Ambdues formacions, que ja van donar suport a les ordenances fiscals, tornen a ser les opcions prioritàries de l’alcalde, Rubén Viñuales, per tirar endavant els comptes de l’any vinent.

El pacte entre el PSC i ECP pel pressupost podria ser el primer a materialitzar-se. El passat dijous, ja es va produir una trobada entre el govern i la formació liderada per Jordi Collado, qui va presentar una llista amb 40 propostes per al pressupost. La comissió negociadora dels socialistes —formada per la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, i l’assessor especial d’Alcaldia, Pau Pérez— ha citat de nou els comuns aquest dilluns per tractar les seves peticions.

El govern municipal i En Comú Podem podrien sortir de la reunió amb un possible preacord. El sentit de vot de la coalició morada, però, s’acabarà decidint en les assemblees que els Comuns i Podem han convocat per al pròxim dimarts. En cas que aquest primer intent no fructifiqui, les negociacions pel pressupost del 2025 es podrien allargar fins a la setmana vinent. Això sí, seria necessari convocar assemblees extraordinàries abans del ple del 15 de novembre, la data límit amb la que treballa l’executiu socialista per aprovar els comptes.

Hi ha bona predisposició tant per part del govern i com d’ECP per arribar a un acord, però caldrà veure si la reunió que tindrà a inicis de setmana serà suficient per arribar a un consens. Collado tornava a reclamar ahir, en roda de premsa, que l’equip de govern faci una aposta clara per l’habitatge. En aquest sentit, vol que Tarragona passi dels 150 pisos de protecció oficial actuals a tenir-ne uns 450 a finals de mandat.

Per a En Comú Podem, també tenen reclamacions en matèria de medi ambient. El portaveu del grup posa èmfasi en una de les seves demandes: la creació d’un Centre d’Interpretació de l’Anella Verda, que ha de ser el primer pas per a la construcció d’un ens que s’acabi encarregant de la gestió d’aquest espai.

Incidir en l’aspecte social

Collado també vol incidir en l’aspecte social dels comptes de l’any vinent. En aquest sentit, celebrava alguna de les novetats del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona per al 2025, com la pujada de les ajudes d’urgència en 200.000 euros, la incorporació de les subvencions a entitats socials des de l’inici de l’any o la incorporació de 120.000 euros per al Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), que «ja vam reclamar fa mesos».

El govern també es reunirà dilluns amb Junts per Catalunya, que la setmana passada també va presentar 43 propostes per a la negociació del pressupost municipal, amb una inversió total de 5,4 milions d’euros. Proposen l’ampliació del sistema de drons i càmeres de videovigilància, amb una dotació de 125.000 euros, o la millora dels espais urbans amb 550.000 euros. Les converses van pel bon camí i l’executiu confia que la formació de Jordi Sendra tornarà a donar suport als comptes. Els nou vots del PSC, amb els tres de Junts i els dos d’ECP, sumarien just els 14 necessaris per aprovar el pressupost.