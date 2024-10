Ramon Mullerat i Maria Grau es tornen a presentar per a ser prefecte de la Sang

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de la intervenció de l’arquebisbe Joan Planellas a la Reial i Venerable Congregació de la Sang, els mateixos candidats que es van presentar per liderar l’entitat fa mesos ho han tornat a fer. Ramon Mullerat, partidari de la línia continuista de l’anterior prefecte, mossèn Queraltó, i Maria Grau, que aposta per una renovació a la congregació, seran els dos candidats als comicis.

Així ho confirmen fonts de l’Arquebisbat en el tancament d’aquesta edició, a l’espera que la Junta Electoral proclamés les candidatures ahir al vespre. D’aquesta forma, i si es segueixen els procediments establerts, el conflicte causat dintre la congregació podria arribar a la fi amb l’elecció d’un nou prefecte el 29 de novembre.

Suspensió prèvia

Alfred Ventosa és l’home encarregat d’aquesta funció, ja que va ser nomenat prefecte durant el procés electoral pel propi Planellas. L’arquebisbe va nomenar Ventosa el passat setembre després de suspendre els comicis que s’havien de celebrar al juliol a la Sang.

Planellas, un dia abans, va emetre un decret on suspenia les eleccions per irregularitats en el cens, les denúncies rebudes a l’Arquebisbat de diferents candidats i els indicis de possibles errors en el procediment, el qual no es va portar a terme amb la transparència corresponent.

Ara, amb Ventosa al càrrec, la congregació està seguint els procediments dels estatuts per a garantir la transparència, verificar i actualitzar el cens electoral i vetllar pel correcte compliment dels preceptes estatutaris en matèria electoral.

El conflicte es va originar gairebé un any enrere, arran de la denúncia de manca de transparència en la gestió de la congregació de mossèn Queraltó per una part dels congregants. El canvi de propietat de l’església de Natzaret, seu de la Sang, va generar denúncies cap a Queraltó.

Judici el 10 de desembre

De fet, el 10 de desembre arrencarà el judici que haurà de dirimir si es va cometre o no falsificació documental a l’hora de fer el canvi de nom de la seu canònica l’any 2018. La situació interna a la congregació va ser durament criticada per l’arquebisbe Planellas, qui va afirmar que malmetia els principis mateixos del cristianisme i que no eren desitjables.