Manolo García ajorna el concert d’aquest divendres a Tarragona en solidaritat amb els afectats de la DANA

El cantant Manolo García ha ajornat el concert d’aquest divendres a Tarragona en solidaritat amb els afectats de la dana i degut a «la greu situació per la qual està travessant el país amb milers de persones afectades per les recents catàstrofes naturals». García ha consensuat amb l’organització l’ajornament de l’actuació que finalment se celebrarà el 7 de desembre al recinte Tarraco Arena de Tarragona.

L’artista i l’organització han coincidit en què «no és el moment adequat per celebrar un esdeveniment d’aquestes característiques». Tant Garcia com l’organització s’han volgut sumar a la declaració de dol nacional manifestant que volen traslladar «tota la solidaritat a les famílies afectades per aquesta dura tragèdia» i donar el seu més sentit condol.

En un comunicat, s’assenyala que García està commocionat per tot el que està passant i que ha volgut traslladar la seva «solidaritat i sentiment fraternal cap als afectats aplaçant la data del concert per considerar que no és dia de celebracions musicals».

Les entrades d’aquest divendres seran vàlides per accedir al recinte sense necessitat de canviar-les. I en el cas de la devolució de l’entrada, s’ha de demanar en un termini de 15 dies depenent del lloc on van comprar-la, ja sigui ticketmaster, El Corte Inglés o tarracoarena.com.