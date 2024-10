Els musulmans de Tarragona reclamen espais on ser enterrats

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui en dia el cementiri de Tarragona és aconfessional, és a dir, no està vinculat a cap confessió determinada i, per tant, es pot enterrar a qualsevol persona, independentment de les seves creences religioses.

Ara bé, això també implica que el recinte no disposa de cap zona habilitada per adaptar-se a les pràctiques i rituals funeraris de diferents doctrines, un fet especialment problemàtic per la comunitat musulmana de Tarragona, que reclama més espais per poder enterrar els seus éssers estimats seguint la tradició islàmica. Aquesta marca que els difunts han de ser enterrats no més de 24 hores després de la seva mort, amb el cos orientat a La Meca i en contacte directe amb la terra.

Actualment, Tarragona no té cap espai específic ni condicionat que compleixi aquests requisits, un fet que segons Mounaim Boutahar Ben Sassi, vicepresident de la Comunitat Islàmica As-salam de Tarragona, «genera una situació complexa i d’alta càrrega emocional» per al col·lectiu. Aquesta manca d’infraestructures, explica, causa que nombroses famílies explorin opcions que en la majoria dels casos suposen un «gran repte».

D’aquesta manera, moltes persones opten per enterrar els seus éssers estimats en altres ciutats properes que sí disposen d’espais específics, com és el cas de València, on l’any 2020 es va inaugurar el Cementiri Musulmà Alsalam. No obstant això, es tracta d’una alternativa que, assegura Boutahar, implica un procés «logísticament complex i costós».

Una altra pràctica molt comuna, i potser la més popular entre els col·lectius musulmans a Espanya, és la repatriació dels cossos als seus països d’origen. Una opció que sovint pot resultar inaccessible a causa del seu cost econòmic, que oscil·la entre els 3.000 i 6.000 euros. També queda descartada per als conversos espanyols, els quals no tenen vincles familiars o la possibilitat de gestionar un trasllat internacional.

«La creació d’un cementiri islàmic o la reserva de parcel·les als cementiris existents no només proporcionaria un alleujament logístic i econòmic, sinó que també contribuiria a enfortir el sentit de pertinença i integració en la comunitat local», expressa Boutahar.

La problemàtica, lluny de ser exclusiva a la ciutat de Tarragona, és compartida arreu d’Espanya, on la comunitat islàmica, formada per més de 2,3 milions de persones, únicament compta amb 35 cementiris operatius distribuïts en 27 províncies.

Una actuació d’emergència

L’habilitació d’un espai específic pels difunts musulmans a Tarragona ja es va posar sobre la taula l’any 2020, amb l’arribada de la pandèmia, quan el tancament de les fronteres de diversos països va impossibilitar gran part de les repatriacions. Com a conseqüència, es va acordar habilitar una superfície al cementiri per a cinc tombes.

Arran d’aquesta actuació d’emergència, l’Ajuntament va expressar la voluntat d’aplicar mesures més permanents per donar resposta a les peticions de la comunitat, però mai es van arribar a executar. Avui dia, una única persona ha estat enterrada al cementiri de Tarragona seguint la tradició musulmana.