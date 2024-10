El cementiri de Tarragona s’ampliarà amb una nova illa d’uns 500 nínxols

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

El cementiri de Tarragona s’ampliarà amb una nova illa d’aproximadament 500 nínxols. Està previst que l’ampliació, que actualment es troba en tràmits per obtenir la llicència municipal, s’ubiqui en la zona no edificada situada darrere del cementiri, en paral·lel a l’espai que ocuparà el nou tanatori-crematori.

Per ara, expliquen fonts de l’equipament, el projecte no compta amb una data estimada d’inici ni de finalització, ja que es troba en «una fase molt inicial» i no es tracta d’una necessitat immediata. Actualment, el cementiri compta amb 19.500 sepultures i, segons indiquen, encara disposa d’una àmplia capacitat per acollir nous enterraments. Per tant, «no es tractaria d’una actuació d’urgència, sinó d’avançar-se a futures necessitats».

Avenç positiu al nou tanatori

Per la seva banda, les obres del nou tanatori-crematori de la ciutat avancen «adequadament» i «seguint el calendari establert». En aquest sentit, es preveu que Mémora i la Fundació Sant Pau i Santa Tecla, propietària del cementiri de Tarragona, tinguin enllestit l’equipament per a finals de 2025.

Aquest estarà situat en una parcel·la de 4.271,60 m² ubicada al nord del cementiri històric i es distribuirà en dues alçades i una coberta enjardinada, que permetrà la continuïtat visual del front del cementiri. A la planta baixa s’ubicarà la zona de treball, la sala de comiat, el forn crematori i l’oratori. Aquesta sala tindrà unes dimensions mitjanes i serà més alta que la resta de l’edifici, il·luminada per un gran finestral amb llum tamisada.

La primera planta acollirà el vestíbul d’accés, la cafeteria i cinc sales de vetlla, que estaran situades a la zona interior de l’edifici i disposaran de patis interiors que les separaran de la part destinada al túmul. L’edifici també comptarà amb un pàrquing subterrani. El nou equipament oferirà també programes d’acompanyament al dol i projectes com Ciutats que cuiden, que té l’objectiu de sensibilitzar la societat sobre la necessitat de garantir processos per una mort digna.

Els horaris de Tots Sants

Com cada any, el cementiri de Tarragona ampliarà l’horari d’obertura al públic i habilitarà una segona entrada amb motiu de la festivitat de Tots Sants. Fins al 2 de novembre, el recinte es mantindrà obert ininterrompudament des de les 9 h fins a les 18 h. A més, també es podrà accedir per la porta del Camí del Llorito des de les 9 h fins a les 19 h el dia 1 de novembre, i de 9 h a 14 h el dia 2.

Els visitants podran consultar la ubicació de les persones inhumades mitjançant un codi QR situat a l’entrada principal del cementiri. També es posaran a disposició sis cadires elèctriques per a persones amb mobilitat reduïda, que es podran demanar a les oficines o al personal a la porta principal del recinte.

El cementiri també acollirà cerimònies religioses obertes a tots els visitants que vulguin assistir-hi. El dia 1 de novembre, a les 16 h, s’oficiarà el Sant Rosari a la capella del cementiri, que el dia 2 de novembre, la diada dels fidels difunts, acollirà la Santa Missa. Aquesta s’oficiarà a les 9 h i a les 12 h en català i a les 10 h en castellà.

Un nou espai de dol

Enguany, el cementiri disposa d’un nou espai de memòria dedicat al dol gestacional, perinatal i neonatal. Situat en una de les places del cementiri, compta amb un gran banc semicircular que embolcalla un exemplar d’arbre de l’amor, anomenat així per la forma de cor de les seves fulles.

Al costat del banc, en un faristol de ferro amb un calaix a la part inferior, es pot trobar un Llibre de memòria on les famílies poden deixar escrits els seus sentiments, pensaments i missatges de record. L’espai és d’accés lliure durant l’horari d’obertura al públic del cementiri.

Un recital per retre homenatge als difunts

Per quart any consecutiu, demà, 1 de novembre, els cementiris tarragonins esdevindran escenaris del concert musical Recital pel Record. Es tracta d’una iniciativa de Mémora oberta a tot el públic per homenatjar als difunts i acompanyar a les famílies que visiten els cementiris el dia de Tots Sants.



Els recitals, que inclouran peces clàssiques i una selecció de cançons més recents, tindran lloc a les 12 h al Cementiri de Tarragona, a les 11 h al Cementeri de Salou, a les 13 h al Cementiri de Les Borges del Camp, a les 12.30 h al Cementiri de Montblanc, a les 17 h al Cementiri d’Alcover, a les 11.30 h al Cementiri de Valls, a les 11 h al Cementiri de Torredembarra i a les 12 h al Cementiri de Cambrils.