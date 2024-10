Tres de cada quatre veïns de Tarragona i la Canonja es veuen afectats pel soroll ferroviari

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha fet pública aquest any la quarta fase dels mapes estratègics de soroll. Aquests són una eina que avaluen l’exposició de la població al soroll i que deuen elaborar cada cinc anys les aglomeracions de més de 100.000 habitants.

Un d’aquests punts és el que conformen Tarragona i la Canonja, amb una població de 142.452 habitants i una superfície de 65,2 kilòmetres quadrats. Aquest nucli va publicar per primer cop el seu mapa estratègic l’any 2021, amb un estudi que analitzava l’impacte del soroll durant el període 2017-2022. Enguany ha sortit a la llum la nova fase que exposa les dades corresponents als anys entre el 2022 i el 2027.

Si comparem les dades totals dels dos informes, podem trobar que les persones afectades per potències entre els 55 dB i els 75 dB s’ha vist lleugerament reduïda. No obstant això, hi ha hagut un considerable augment de les persones afectades pel soroll per sota dels 55 dB, el nivell més baix que mesura l’estudi.

Anant al detall, les darreres xifres disponibles mostraven a un 4,6% de la població afectada per sorolls de menys de 55 dB, en canvi, el nou mapa exemplifica que un 30% dels habitants estan exposats a aquesta potència. Per contra, si mirem els valors més alts registrats –entre 70 dB i 74 dB– el percentatge s’ha vist reduït d’un 3,5% a un 2,5% de població afectada. Aquest canvi es veu reflectit en la resta de nivells a excepció de la compresa entre els 64 dB i els 69 dB, on es reflecteix un petit augment respecte al darrer estudi.

Soroll ferroviari

Si ens fixem en les diferents fonts, la diferència del soroll total coincideix bastant amb l’evolució patida pel soroll del trànsit ferroviari. L’afectació de menys de 55 dB en aquest àmbit ha crescut de 5.700 persones a 109.000, implicant que, amb les noves dades, implicant que un 76,5% de la població es veu afectada per l’impacte d’aquest soroll. El trànsit viari continua sent el soroll que afecta a més persones, però aquest s’ha vist lleugerament reduït.

A la resta de nivells de soroll també podem trobar un notable increment, ja que en els valors per damunt dels 55 dB es trobaven zero persones afectades a l’estudi publicat l’any 2021. En canvi, en el nou mapa de soroll, es troben persones afectades en tot el rang per sota dels 75 dB. Més concretament, hi ha un 2% de la població afectada per senyals entre els 55 dB i els 59 dB, una xifra que es va reduint fins al centenar de persones perjudicades per valors entre els 70 dB i els 74 dB, els valors més alts registrats dins l’estudi.

Els punts més afectats per aquesta tipologia de soroll són els barris de Ponent de Tarragona i el sud de la Canonja. També cal remarcar que el mapa de soroll distingeix durant els diferents períodes del dia, amb especial atenció a la nit. Atesa aquesta variable podem observar com el trànsit ferroviari provoca sorolls de major intensitat durant la nit, on es registren les afectacions de major intensitat.

Punts calents

Deixant de banda el trànsit ferroviari i tornant a les afectacions generals, el mapa de soroll permet identificar alguns punts calents on es concentren la majoria de les afectacions. Un dels principals és la zona on es creuen les carreteres A-27, A-7 i T-11, afectant sobretot, als barris de Torreforta i a la zona del Francolí. Molts habitatges d’aquesta zona s’exposen a nivells d’entre 65 dB i 70 dB, sorolls especialment molestos, i fins i tot superant aquesta potència.

En general, els barris de Ponent i la Canonja es troben sotmesos a un alt nivell de soroll, provocats principalment per les tres carreteres que creuen aquesta zona i la proximitat amb les vies del tren. La producció industrial no planteja pràcticament problemes de soroll a les zones poblades, no obstant això, dins del mapa publicat hi ha un punt calent amb valors per sobre dels 70 dB al polígon entrevies, tot i que aquest pràcticament no arriba a les zones residencials.

Si mirem cap a llevant, és destacable la gran afectació que té l’entorn de l’AP-7 al barri de Sant Pere i Sant Pau, submergint pràcticament tot el barri en nivells per sobre dels 65 dB. La situació és també greu al barri de la Móra, on conflueixen les vies del tren i l’AP-7, creant així una tempesta perfecta que genera més de 65 dB en bona part del barri. Tots aquests sorolls disminueixen a la nit, tot i això, es mantenen per sobre dels 55 dB a Torreforta, la Floresta, Bonavista, el nord del Francolí i part de la Mora.