Tarragona referma la seva aposta per les Jornades Modernistes dels Pallaresos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona tornarà a estar present, un any més, a les Jornades Modernistes del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900, que se celebraran els dies 8, 9 i 10 de novembre als Pallaresos, on el consistori tarragoní hi muntarà un estand per mostrar el patrimoni modernista de la ciutat.

La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament dels Pallaresos, Omar Macias, han rubricat l’acord en una trobada celebrada a la seu de la Conselleria, a l’Antiga Audiència.

La consellera municipal ha destacat que «als Pallaresos i a Tarragona ens uneix la figura de Josep Maria Jujol i la seva empremta en l’arquitectura universal, i també l’interès a promocionar la seva figura». La consellera ha subratllat també que «recentment hem inaugurat una escultura dedicada a Josep Maria Jujol, situada davant el Teatre Metropol, una de les seves grans obres, en un pas més per subratllar el pes de la seva figura».

Al seu torn, el regidor de Cultura de l’Ajuntament dels Pallaresos ha posat èmfasi «en la importància que té que Tarragona, la capital de la demarcació, estigui present a les Jornades i refermi la seva aposta. Tant Tarragona com Els Pallaresos, com també passa amb altres municipis jujolians, estem teixint una aliança que té com a finalitat posar a l’alcada que es mereix la figura i l’obra de Jujol».