Tarragona impulsa una nova ruta turística sobre diferents comerços emblemàtics de la ciutat

Els comerços disposaran d'assessorament per a impulsar accions de digitalització als seus establiments.David Oliete

Tarragona pot presumir de ser patrimoni mundial de la humanitat pel conjunt arqueològic de Tàrraco. Monuments que turistes d’arreu del món venen a visitar. Però a la ciutat hi ha un altre tipus de patrimoni, d’un gran valor, que és sovint desconegut i que ara es vol realçar. Es tracta dels comerços singulars i històrics de Tarragona. Ara, des de l’Ajuntament es vol reivindicar aquests establiments amb una campanya de promoció i transformació comercial.

«Una ciutat forma la seva identitat per la seva gent. I una gran part són els comerços locals», va explicar Montse Adan, presidenta de Mercats i consellera de Comerç. Adan va presentar el programa davant dels representants dels 38 comerços que formaran part de la iniciativa.

Els establiments s’han agrupat en quatre categories diferents. Els comerços amb història, que porten més de 45 anys oberts; els comerços amb patrimoni, que estan ubicats en edificis amb un alt valor arquitectònic; els comerços singulars, que tenen una activitat diferencial; i els comerços emblemàtics, que tenen més d’un dels requisits.

«A Tarragona tenim la sort de comptar amb molts comerços emblemàtics que volem posar en valor», va exposar Adan. Per a aconseguir-ho, des de Mercats s’ha impulsat una pàgina web on es poden consultar els comerços. També, els establiments comptaran amb un segell identificatiu. «És un orgull a nivell familiar i per Tarragona», va expressar Imma Ortiz, del comerç Efectos Navales Ortiz, al Serrallo.

La botiga va obrir el 1945 i hi han treballat tres generacions familiars. «Avui en dia, que tot s’ha de comprar per internet, els comerços de proximitat tenim un paper molt important. I a Tarragona els hem de fer grans», va afegir Ortiz. Precisament, una de les iniciatives de la campanya és un servei d’assessorament per a impulsar la digitalització dels comerços. «Volem estar al vostre costat a l’hora d’afrontat noves etapes», els va dir Adan.

D’analògic a digital

«Cal fer aquest pas cap a la digitalització perquè moltes parts del nostre procés són analògiques», va comentar Goretti Rion, del comerç Sant Jordi Art. La seva botiga, on venen articles religiosos i records artesanals, va obrir el 1967. «Quan ets un comerç petit, no encaixes amb segons quines coses i que ens donin un cop de mà s’agraeix», va expressar Rion.

Nova ruta turística

A més, la consellera va compartir la voluntat d’impulsar des de Turisme una ruta per a visitar aquests establiments. «Els turistes podran localitzar més fàcilment els comerços i fer-hi gasto. Volem mantenir la campanya els anys vinents i que cada cop s’hi sumin més establiments», va sentenciar Adan. «El turisme s’enfoca a la Part Alta. Però tot el que sigui ajudar a visibilitzar els comerços pot ser una bona eina», va concloure Rion.