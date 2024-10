El soroll dels locals a la Part Alta de Tarragona supera els 65 dB durant les nits

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha fet pública aquest any la quarta fase dels mapes estratègics de soroll. Aquests són una eina que avaluen l'exposició de la població al soroll i que deuen elaborar cada cinc anys les aglomeracions de més de 100.000 habitants.

Un d'aquests punts és el que conformen Tarragona i la Canonja, amb una població de 142.452 habitants i una superfície de 65,2 kilòmetres quadrats. Per primer cop, aquest mapa té en consideració l'impacte del soroll d'origen comercial i d'oci. D'aquesta manera, es pot observar com un 54% de la població que forma part de l'estudi es veu afectada d'alguna manera per aquesta font.

Durant la nit, aquesta xifra es veu reduïda a un 24% de la població. El mapa mostra un gran punt calent on més molèstia produeix aquesta font de soroll, ubicat al centre de Tarragona i la Part Alta. En grau més baix, també s'observa alguna afectació al Port Esportiu on es pot veure una petita zona que supera els 65 dB en la mitjana total del dia.

Dins de la Part hi ha tres punts del mapa on es generen sorolls per sobre dels 70 dB, la plaça del Fòrum, la rambla Vella i la plaça de la Font. Durant la nit el soroll disminueix, però es manté per sobre dels 65 dB als dos últims. Altres carrers del centre on se superen els 60 dB en total són la rambla Nova, el carrer Mallorca o el carrer de la Unió.