Parcs i Jardins planta una setantena d'arbres a les escoles de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona, a través del Servei de Parcs i Jardins, ha iniciat aquesta setmana la plantació de prop d’una setantena d’arbres en els diferents patis dels centres educatius de la ciutat. Es tracta d’exemplars de moreres fruitss (Morus alba fruitless) distribuïdes a escoles dels diferents barris de Tarragona.

El conseller d’Espai Públic, Medi Ambient i Transició Energètica, Guillermo García de Castro, ha destacat que «millorar la cobertura vegetal de les escoles ha sigut un objectiu principal des de Parcs i Jardins en aquest 2024». «Gràcies als nous arbres, aconseguirem canviar la fesomia dels patis de les nostres escoles, millorant el verd urbà i esdevenint una ciutat més verda pels avantatges que comporta en reducció de la contaminació de l’aire, la lluita contra el canvi climàtic i per un major confort als carrers», ha conclòs García de Castro.

Per la seva banda, la consellera d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró, ha posat en valor «accions com aquesta per aconseguir que els nostres patis esdevinguin veritables refugis climàtics pels alumnes de les escoles».

Aquest dimarts van començar els treballs de plantació a l’Escola Bonavista, amb set exemplars; així com a l’Escola Mediterrani, amb una quinzena de noves moreres. Aquest dimecres i dijous, 30 i 31 d’octubre, seguiran les plantacions a l’Escola Els Àngels, l’escola César August i l’Arrabassada, tant a la llar d’infants com a l’escola.