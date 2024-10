Un municipi de València registra en set hores la quantitat de pluja que cau a Tarragona en un any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi de Chivas, a València, va registrar, durant el dia d’ahir i en set hores, una quantitat de pluja semblant a la que cau a Tarragona en un any. De fet, a la localitat valenciana van caure més de 490 litres per metre quadrat, dels quals 442 van caure en tan sols set hores.

Es tracta, per tant, d’una xifra similar a la que registra Tarragona en un any, que se situa en una mitjana anual de 482 litres per metre quadrat. L’estació de l'any més plujosa és la tardor (39% del total anual), seguida de la primavera (24%), l'estiu (20%) i l'hivern (16%). A més, es presenten, de mitjana, 0.9 dies de neu, 1.7 dies de granís i 7.3 de boira l’any.

Aquest dimecres, a la demarcació, ja s’han registrat acumulacions importants de pluja, sobretot, a les Terres de l’Ebre. És el cas, per exemple, del Parc Natural dels Ports, on han caigut 104 litres per metre quadrat, i continua plovent, o Mas de Barberans amb 36.2 mm acumulats.