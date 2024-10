La Maria acomiada la gira de 'L'Assumpció' a Tarragona mentre prepara nou disc

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El Teatre de Tarragona acollirà el proper 8 de novembre el darrer concert de La Maria, que amb L'Assumpció, el seu primer àlbum d'estudi, ha aconseguit rodar per uns setanta escenaris i ser la mereixedora de guardons com els Premis Ovidi o Carles Santos.

La cantant d'Oliva (València) va presentar L'Assumpció l'any passat i des de llavors ha recorregut tot el territori portant la seva revolució del cant valencià a tots els racons, per la qual cosa ara se centrarà en un nou disc que llançarà el 2025.

L'Assumpció (2023), produït per Tono Hurtado i publicat per Propaganda pel Fet, reuneix 8 cançons inspirades en estructures del cant valencià i en motius de la música tradicional que la cantant, fent-los evolucionar, converteix en una inconfusible i irresistible proposta regada amb una veu hipnòtica.

Després d'estudiar des dels 6 anys a l'escola de música d'Oliva i especialitzar-se en cant valencià al conservatori José Manuel Esquerre de Cata-roja (amb Xavier de Bétera com a mestre), La Maria ha brindat amb aquest àlbum debut una oportunitat única d'abordar la música tradicional valenciana.

A la vegada, s'inscriu en una nova fornada d'artistes que assumeix la tradició com la millor eina avui dia per a la innovació, i per convertir la música tradicional, de nou, a la més popular de les nostres músiques.