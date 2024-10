L'EMT adjudica la compra de sis busos híbrids per a renovar la seva flota

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell d'administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona ha aprovat aquest dimarts l’adjudicació de la compra de sis autobusos híbrids a l’empresa Daimler Buses España, S.A. per un valor de 1.896.000 € sense IVA, i amb un preu de manteniment de 1.595.160 € sense IVA per al manteniment dels sis autobusos durant 14 anys.

Està previst que els sis autobusos híbrids s’incorporin a la flota municipal durant el segon semestre del 2025, l’adquisició se suma als quatre autobusos elèctrics que l’EMT va comprar el passat mes d’agost i que s’incorporaran durant el primer semestre de l’any vinent.

La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, destaca que «l’EMT compta amb un parc de vehicles que necessita esforços d’inversió per a una renovació immediata. Així doncs, des d’aquest govern es decideix un pla d’inversió ambiciós i integral per renovar més de la meitat de la flota actual d’autobusos en 3 anys». D’altra banda, Sonia Orts afegeix que «volem un transport públic més sostenible, més amable i amb un disseny i una tecnologia adaptats al segle XXI. I aquesta renovació de la flota també s’impulsa pensant a facilitar l'operativa per als xofers de l’EMT».

Amb la compra dels sis autobusos híbrids, l’EMT continua el procés de renovació i descarbonització de la flota d’autobusos municipal, en el marc d’un pla ambiciós d’inversió d’11 milions d’euros de l’Ajuntament de Tarragona en tres anys per a renovar més de la meitat del parc de vehicles fins al 2027. Es tracta de vehicles amb motorització EURO VI híbrida. Una tecnologia molt més respectuosa amb el medi ambient i amb baixes emissions.