Fiscalia retira les peticions de multes milionàries per als tres acusats del cas del Parc Central

Fiscalia ha retirat les peticions de multes milionàries per als tres acusats del cas del Parc Central de Tarragona. En un principi, es demanaven 2.406.000 euros per a l'exregidor Àngel Fernández pels delictes de tràfic d'influències i de prevaricació i 1.800.000 euros per a Juan Carretero i José Miguel Yubero en concepte de cooperadors necessaris del concurs medial dels mateixos delictes.

El ministeri públic també ha retirat els quatre mesos d'arrest major per a Fernández i ha rebaixat de vuit a dos anys, tres mesos i nou dies d'inhabilitació per a tots tres. Durant la lectura de les conclusions, que s'ha realitzat aquest dimecres a l'Audiència, les defenses han mantingut la petició d'absolució. El judici ha quedat vist per sentència.