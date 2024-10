ERC Tarragona reclama més suport institucional per a la Castanyada davant l’auge de Halloween

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Davant l'augment de celebracions de Halloween organitzades per l'Ajuntament, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona reivindica la importància de preservar i promoure les tradicions pròpies com la Castanyada, especialment en l'àmbit institucional. Des d'ERC Tarragona, consideren que aquesta festivitat és part fonamental de la identitat cultural catalana i cal donar-li suport per garantir-ne la continuïtat.

«Ens preocupa veure com des de l'Ajuntament es promouen desfilades de Halloween per la ciutat, mentre que no es posa la mateixa èmfasi a l'hora de donar suport a les nostres tradicions», ha expressat la consellera d'ERC, Gemma Fusté.

Per als republicans, la defensa de la Castanyada forma part d'un model de ciutat basat en la promoció del patrimoni cultural, històric i natural. El Grup Municipal reconeix que l'intercanvi cultural és enriquidor, però recorda que «aquest ha de ser un complement i no una substitució». A més, fan una crida a l'Ajuntament perquè destini els seus recursos i esforços a promoure i preservar la Castanyada i altres festivitats tradicionals catalanes, fomentant el producte de proximitat i les arrels culturals locals, en benefici de la cohesió social i de la identitat pròpia de la ciutat.