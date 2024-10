La Diputació de Tarragona crea un Pla d’acció per reduir el soroll a les carreteres

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona ha elaborat un Pla d’acció per reduir el soroll a les carreteres del territori. L’òrgan supramunicipal s’ha vist obligat per la Unió Europea a actuar en aquelles vies que superen els 3 milions d’usuaris a l’any. Concretament, s’actuarà a 8 carreteres: la T-722 i la T-750, a La Pobla de Mafumet; la TP-2301, a Tarragona; la TP-7049, a Reus; la TV-2041, a Creixell i la Roda de Berà; la TV-3025, a l’Ametlla de Mar; i la TV-3146 i la TV-3148, a la Pineda.

«Mai s’havia estudiat tan a fons la immissió sonora a les nostres carreteres. Era un fons desconegut. Ara, l’objectiu és millorar», explica Iris Castell, diputada delegada d’Infraestructures del territori a la Diputació. Segons la normativa vigent, tres d’aquestes carreteres, les de La Pobla de Mafumet, Creixell i la Pineda, superen els objectius de qualitat acústics fixats. «Surten per sobre del que marca la llei, però estem parlant de poques diferències», exposa Castell. Segons dades de l’estudi del Pla de la Diputació, el nombre estimat de persones que poden tenir molèsties intenses en les zones d’aquestes carreteres és de 9.176.

Alteracions greus del son

A part, l’estimació és que 4.548 tarragonins poden patir d’alteracions greus del son pel soroll que provoquen els vehicles a les vies. El càlcul també estima que 25 persones poden patir casos de malaltia cardíaca isquèmica a la zona. Les dues vies a la Pineda són les que presenten pitjors resultats. «No tenim cap queixa registrada de veïns o d’algun Ajuntament sobre el soroll que es genera en aquestes carreteres», indica la diputada.

Més enllà de Vila-seca, Castell assegura que «les dotze vies són prioritàries per la Diputació». Cal destacar que la carretera TV-3146 està pendent de traspàs a l’Ajuntament de Vila-seca. Per a millorar la situació, s’apostarà per fer reductors de velocitat de formigó, de pas elevat. «Els de plàstic són molt més sorollosos», diu la diputada. A més, Castell destaca el treball de «precaució» que es fa des de l’òrgan supramunicipal.

El pla contra el soroll de la Diputació arribarà fins al 2029. «Tot el que es pugui fer per a millorar es farà», diu Castell. En aquesta línia, s’obre la porta a analitzar altres carreteres i actuar-hi per a reduir el soroll que s’emet. «Seguirem les directrius que ens marquin des d’Europa. En les primeres fases del pla de la UE no estàvem inclosos i en aquesta darrera sí», explica la diputada. En total, les accions previstes tindran un cost de 210.000 euros. A part d’instal·lar i millorar els reductors de velocitat, s’establiran també radars pedagògics.