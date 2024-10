L’assessor de l’alcalde en matèria de Patrimoni, César Pociña, presenta la dimissió

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’assessor de l’alcalde de la ciutat en matèria de Patrimoni, l’arqueòleg César Pociña, ha dimitit del seu càrrec. Pociña, que es va incorporar a les files socialistes en les darreres eleccions municipals, tornarà al seu lloc de treball com a interí al Museu d’Història de Tarragona. «Ha estat una decisió meditada», assegurava ahir Pociña en declaracions a Diari Més.

La dimissió de Pociña, que va avançar ahir el Diari de Tarragona, no tindria a veure amb dinàmiques internes negatives. «No està lligada a cap esdeveniment en concret ni hi ha hagut un fet detonant», assegurava Pociña, que no va voler fer més declaracions.

L’objectiu de l’assessor és reincorporar-se immediatament al Museu d’Història de Tarragona, on té plaça de funcionari interí. Fins aquest moment, la seva situació era de «serveis especials», fet que li va permetre acceptar el càrrec d’assessor sense perdre la plaça.

Pociña ha estat històricament vinculat al patrimoni tarragoní. Fa anys que treballa al Museu d’Història i, de fet, va ser un dels arqueòlegs que va descobrir la Font dels Lleons, restes que tenia l’objectiu de museïtzar.