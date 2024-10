El Govern nomena Santiago Castellà director del Port de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha nomenat Santiago Castellà director del Port de Tarragona. Des del gener del 2023 Castellà ha estat subdelegat del govern espanyol a Tarragona. També ha estat senador en dues legislatures.

D'altra banda, el Consell Executiu també ha aprovat nomenar José Alberto Carbonell nou president del Port de Barcelona. Carbonell és enginyer de camins, canals i ports per la UPC i té un màster en direcció i administració d'empreses i un programa d'Alta Direcció d'Empreses. Va començar a treballar al Port de Barcelona el 1991 i en va ser nomenat director general el 2009. Des d'aquest març és president de la societat Train Port Barcelona.

A banda, el Govern ha nomenat Isidor García Sánchez nou director de l'Agència Catalana del Consum. García és llicenciat en dret per la UB i la seva trajectòria laboral ha estat lligada a l'advocacia, particularment en l'àmbit del consum, i a l'administració pública i la docència. Del 2003 al 2007 ha estat cap del gabinet de la Conselleria de Justícia i del 2007 al 2011 va ser director general de recursos de l'administració de justícia del Departament. Des del 2019 i fins ara ha estat membre de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya de la Conselleria de Justícia.

A la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts també s'ha aprovat el nomenament de Jaume Magré Ferrán com a nou director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Doctor en ciències polítiques per la UB, ha estat director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals des del 2006.

D'altra banda, s'ha escollit José Luís Duran com a nou president de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Duran és enginyer en electrònica per la UB i enginyer tècnic industrial per la UPC. Fins a l'actualitat, ha estat director de l'Institut Escola del treball de Barcelona. Des del 2019 també ha estat vicepresident de l'Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa.