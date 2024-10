ERC lamenta la poca informació que van rebre els usuaris de l’EMT davant la vaga dels conductors

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona ha lamentat el tracte de l’EMT cap als usuaris del servei d’autobús a la ciutat durant la vaga de conductors d’ahir. Els republicans critiquen que «l’empresa té tota l’obligació del món d’informar sobre la vaga que els treballadors tenen tot el dret a fer, amb l’aturada d’ahir aquest fet no es va produir, provocant el desconcert i afectacions de molts usuaris que s’hagués pogut estalviar», ha explicat la portaveu Maria Roig.

La vaga de conductors va agafar per sorpresa a molts usuaris que desconeixien la jornada de protesta. Tot plegat va coincidir en un matí de pluja que va agreujar la situació. «Els serveis mínims eren de diumenge, però en poques parades s’informava dels horaris i que hi havia convocada una vaga de conductors. A més, a la web de l’EMT no es podien trobar els horaris de les línies educatives i l’aplicació i les pantalles amb els pas de línies tampoc funcionaven», ha explicat Roig segons les queixes de molts usuaris.

Els republicans demanen que davant la convocatòria de noves jornades de vaga convocades pels dies 11, 28 i 29 de novembre i 5 i 6 de desembre, l’EMT actuï amb previsió i de manera eficaç perquè la protesta dels conductors d’autobús tingui la mínima afectació entre els usuaris. «L’autobús urbà és un servei essencial i imprescindible per a moltes tarragonina, cal que l’EMT actuï correctament i informi amb temps i durant la jornada de totes les afectacions», ha conclòs Roig.