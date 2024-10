Tarragona completa en temps rècord l'estabilització laboral de 203 treballadors públics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha aconseguit estabilitzar a 203 persones abans del termini marcat per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. El procés d’estabilització es va encetar al desembre de 2022 un cop aprovades les bases i el termini per estabilitzar-les expirava el 31 de desembre d’enguany. «Hem fet tota aquesta feina ingent en un temps rècord perquè sabem de la importància de donar seguretat laboral als treballadadors/es municipals que fa anys que formen part de la nostra estructura», remarca la consellera d’Hisenda, Serveis Interns, Tecnologia i Educació, Isabel Mascaró.

El departament de Recursos Humans ha rebut 2.100 sol·licituds per ocupar aquestes 203 places. Els expedients més grans han estat els d’auxiliars administratius en que es van presentar 276 persones per ocupar les 42 places i el corresponent a les places de subaltern, on es van presentar 180 aspirants per optar a 27 places.

L’estabilització d’aquestes 203 places representa l’oferta pública més gran de la història de l’Ajuntament de Tarragona. Els processos selectius en el marc de l’estabilització van finalitzar a finals de setembre i ara s’estan realitzant els nomenaments i la presa de possessió dels funcionaris i funcionàries de carrera.

Tot aquest procés l’ha liderat el departament de Recursos Humans, i s’ha portat en paral·lel amb l’execució de l’oferta pública ordinària i la tramitació de borses de treball, processos selectius necessaris per al funcionament del dia a dia d’una administració com l’Ajuntament de Tarragona.

Així mateix, enguany també s’ha reforçat l’estructura de la Guàrdia Urbana amb processos per proveir 30 places d’agents, 8 de les quals provinents d’altres policies, 5 sergents, 17 caporals, 2 subinspectors, un inspector i un intendent.

La consellera Isabel Mascaró ha conclòs fent un agraïment al «compromís, rigor i esforç del personal de Recursos Humans i també a la seva direcció. L’estabilització és un tema de justícia i n’estem orgullosos d’haver-lo culminat en temps rècord».