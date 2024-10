La pluja no atura la caminada contra el futur complex de futbol a l’Anella Verda

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Ni la pluja va poder frenar la caminada popular que va organitzar ahir la Plataforma No Camps de Futbol a l’Anella Verda. Més de 150 persones van visitar l’entorn del Mas d’en Sorder, de la Creu i del Pastoret —entre Tarragona i el Catllar—, per conèixer de ben a prop els terrenys on s’ha projectat la construcció d’un complex esportiu amb nou camps de futbol, un aparcament amb capacitat per a 300 vehicles, una estació depuradora i una residència d’uns mil metres quadrats.

«Volem que la gent descobreixi l’espai físic on es vol ubicar i vegi que no és el lloc idoni», apuntava un dels portaveus de la plataforma, Lluís Guerra, qui va destacar els «danys» i «perjudicis» que ocasionarà el macroprojecte en aquest paratge conegut com «la Planota». Durant el recorregut, es van explicar les possibles afectacions ambientals que es podrien crear, com els efectes negatius sobre el torrent de la Mora.

També preocupa l’impacte lumínic i acústic, així com els residus generats o la creació d’un pàrquing de grans dimensions en una zona forestal. «No pertoca fer aquestes infraestructures aquí», criticava Guerra, qui apuntava que «no ens oposem al projecte, sinó al lloc escollit».

En aquest sentit, afirmava que aquest espai enmig de l’Anella Verda «hauria d’estar protegit» pel seu «valor paisatgístic i ecològic», i que el nou equipament que es vol crear s’hauria d’ubicar a Ponent, a l’Anella Mediterrània.

A la caminada d’ahir, hi van assistir veïns, membres d’entitats ecologistes del territori i consellers de l’Ajuntament de Tarragona. «Hem trobat a faltar algú de l’equip del govern», deia Guerra. També hi havia representació de l’Ajuntament del Catllar, que ja ha mostrat la seva oposició a la construcció del complex al límit del seu terme municipal.

Des de la Plataforma No Camps de Futbol a l’Anella Verda recordaven que el ple de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar la moció que van presentar en contra dels camps de futbol. En el text, demanaven suspendre la llicència urbanística atorgada al promotor del projecte i que, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal blindi l’Anella Verda de qualsevol «atac urbanístic».

Tot i el «no» del consell plenari, el projecte tira endavant a l’espera de saber què vol fer el govern amb l’entorn de Mas d’en Sorder de cara a la redacció del POUM.