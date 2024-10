Un cotxe queda penjat d’un mur de la urbanització Boscos de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Penjat i a punt de caure d’un mur a la urbanització Boscos de Tarragona. Així ha quedat un turisme aquest dilluns després que el seu conductor, per causes que ara per ara no han transcendit, es pugés al mur i aquest quedés penjat amb un evident risc de precipitar-se i estampar-se a la vorera.

Aquest fet ha estat ràpidament publicat a les xarxes socials, on diversos usuaris han fet broma amb el succés. «Algú tenia pressa per aparcar a Boscos» o «quan agafes una drecera i no saps on et portarà» són alguns dels comentaris que es poden llegir a la publicació.