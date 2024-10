Comença a Tarragona el judici pel frau en els exàmens de conduir de les autoescoles Roquetes-Temple

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La secció segona de l'Audiència Provincial de Tarragona ha començat aquest dilluns a jutjar el cas del frau en els exàmens teòrics del permís de conduir al voltant de les autoescoles Roquetes-Temple amb l'anàlisi de les qüestions prèvies.

Les defenses han intentat qüestionar la validesa de les diferents investigacions policials i han carregat contra la reobertura de la causa el 2012. Han negat també la relació entre el centre de formació i l'editorial AEOL amb els funcionaris de la DGT també investigats per vendre els exàmens i fer aprovar massivament aspirants xinesos que no coneixien l'idioma. Fiscalia i advocacia de l'Estat demanen per a la parella propietària de les autoescoles penes d'entre tretze i 22 anys de presó.