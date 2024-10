Afectacions en el servei alternatiu de Renfe i els busos municipals per la vaga del transport de viatgers

Publicat per RedaccióACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui els conductors del transport de viatgers tant privats com públics faran vaga. La protesta afectarà tot el territori, tot i que el Departament d’Empresa i Treball ha fixat en un 40% els serveis mínims dels busos urbans i interurbans en hora punta i del 20% la resta del dia. Les franges amb més circulacions seran entre les 6.30 h i les 9.30 h i entre les 16.00 h i les 20.00 h.

En el cas dels busos de transport escolar i els que transporten persones amb discapacitat, s’haurà de garantir el 85% del servei. A Tarragona, l’EMT té prevista la posada en marxa de serveis mínims. Els horaris s’ajustaran a les freqüències de diumenge en totes les línies.

A més, la L-30 no estarà en servei, oferint-se la L-3 com a línia alternativa. D’igual forma passarà amb la L-43, que tindrà com a alternativa la L-42. Per últim, es complementarà el servei de la L-41 i de la L-42 amb serveis addicionals.

La vaga del transport per carretera d’avui també afectarà el servei d’autobusos que ha contractat Renfe pel tall ferroviari de les obres que Adif fa al túnel de Roda de Berà. Amb l’aplicació dels serveis mínims decretats pel Govern, es reduirà un 26% les expedicions diàries del servei complementari al tren. D’aquesta manera, dilluns s’oferiran 161 expedicions, en comptes de les 600 habituals, amb una oferta de 9.000 places en comptes de les 30.000 previstes.

En canvi, el servei ferroviari no es veurà afectat per la vaga convocada pels sindicats UGT i CCOO. Així, avui es reprogramaran els serveis de busos reduint freqüències i no circularan les relacions amb alternativa ferroviària.

Sense connexió a Reus

Aquest fet produirà que els busos que connecten Reus amb Sant Vicenç de Calders no operaran. En canvi, el servei de trens que passa per la Plana-Picamoixons no tindrà cap mena d’afectació. D’igual forma, els autobusos interurbans es veuran afectats. A les hores punta treballaran al 40% i a la resta del dia ho faran al 20%.

Jubilació als 60 anys

La vaga s’ha convocat per exigir la jubilació anticipada als seixanta anys, segons expressen els sindicats. El passat 24 d’octubre, CCOO i UGT, juntament amb la patronal del sector de mercaderies, van arribar a un acord amb la patronal del transport per aplicar coeficients reductors.

En canvi, la patronal del sector de viatgers va decidir quedar-se’n al marge. Aquest fet «demostra clarament la poca importància que donen a la salut de les persones i a les seves condicions laborals», segons exposa un comunicat de CCOO.

«Aquesta convocatòria respon a l’estancament sistemàtic per part de la patronal per iniciar els tràmits necessaris per incloure coeficients reductors per a la jubilació anticipada dels conductors en aquest sector, tal com ja s’ha fet en altres sectors», afegeixen des del sindicat. A les 13 h s’ha organitzat una manifestació a la Subdelegació del Govern a Tarragona.