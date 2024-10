Tarragona s'immergeix en Halloween per primera vegada amb una rua de disfresses

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha celebrat per primer cop aquest dissabte a la tarda una rua de Halloween. Centenars de persones han gaudit d'aquesta celebració gràcies a la comparsa Disc 45, guanyadora del Carnestoltes d'enguany, i que ha estat l'encarregada de la seva organització.

Aquest ha estat el plat fort de tot un seguit d’activitats pensades per a celebrar tant Halloween com la Castanyada. Enguany, les dues celebracions han arribat tant al centre de la ciutat com als barris de Sant Pere i Sant Pau, Bonavista, Torreforta i Vall de l’Arrabassada.

El programa d'actes ha comptat amb un espectacle d’animació infantil; La castanyera i el castanyer, amb dos personatges molt simpàtics que han amenitzat diferents zones de la ciutat. I una batucada Brincadeira i els Cavalls de la Mort.

La primera rua de Halloween de Tarragona ha començat a les 19 h amb batucada, els Cavalls de la Mort, i amb la temàtica del Dia dels Morts. Els responsables de la rua han estat la comparsa Disc 45 que, amb aquesta temàtica, va ser la guanyadora del darrer Concurs de Comparses del Carnaval de Tarragona.

El recorregut ha començat a Plaça Corsini, carrer Canyelles, Rambla Nova (fins el Balcó), Rambla Nova fins el monument dels herois, carrer Canyelles i la Plaça Corsini de nou.

Els actes programats finalitzaran demà diumenge 27 d’octubre a les 11.30 hores a la Plaça de les Lletres Catalanes, amb l’espectacle d’animació infantil La castanyera i el castanyer, i si les condicions meteorològiques ho permeten.