El Port de Tarragona posa a prova la seva resposta d'emergència en un simulacre d'incendi en un creuer

Poc abans de les 10 h del matí d’avui dissabte 26 d’octubre s’ha iniciat l’exercici al moll de Balears on hi havia atracats dos creuers. El simulacre ha consistit en un exercici on es simulava un incendi a la coberta número 6 del creuer situada a la proa del vaixell.

El desenvolupament de l’exercici ha estat un èxit, ja que tots els equips que han intervingut han complert amb les seves funcions en temps i forma. En primer lloc, la simulació de l’emergència ha estat atesa per la tripulació del vaixell i els equips de seguretat de la companyia naviliera. L’exercici ha continuat amb la intervenció dels grups MIRG dels Bombers de la Generalitat, un cop s'ha simulat que no podien fer front a l’emergència amb mitjans propis, i una extensió de l’incident a les cobertes 4 i 5.

Els Bombers han enviat un efectiu a bord per avaluar i intervenir sobre l’incident, en col·laboració amb el Centre de Comandament Avançat de la Policia Portuària al Moll de Balears i els Bombers del Parc Químic, a peu de moll; Capitania Marítima i Sasemar des de l’aigua, i en coordinació des de la Sala de Gestió d’Emergències de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT).

Aquest simulacre ha servit per comprovar la resposta de l’equip d’intervenció de la naviliera davant emergències en el vaixell i la coordinació amb els cossos d’emergències externs. També s’ha posat a prova la resposta conjunta amb la nova terminal de creuers, que en tot moment ha estat operativa per als usuaris, que no s’han vist afectats.

Una de les novetats d’aquest exercici ha estat la utilització de drons per l’enviament d’imatges en temps real a la sala d’emergències, situada a la seu institucional del Port de Tarragona. Aquestes imatges han permès als comandaments dels equips d’emergència obtenir una visió immediata i detallada de la situació des de perspectives inaccessibles o perilloses, millorant la presa de decisions en temps real.

En finalitzar la intervenció al creuer, s’ha realitzat una reunió d’avaluació (debriefing) per constatar l’èxit de l’exercici i revisar la comunicació i transferència de la informació entre els diferents cossos operatius activats del pla d’autoprotecció. S’han analitzat possibles escenaris i protocols que s’haurien pogut activar, així com la necessitat de recórrer a plans d’àmbit superior (municipal i Generalitat) i el funcionament de la interfase entre els plans activats.

La simulació ha comportat l’activació del Pla d’Autoprotecció del Port de Tarragona (PAU) i del Centre de Comandament Avançat (CCA) de la Policia Portuària del Port de Tarragona, instal·lat al moll de Balears. L’Autoritat Portuària de Tarragona realitza periòdicament exercicis per mantenir i millorar els plans d’actuació davant d’emergències i estar preparats per qualsevol eventualitat que es pugui presentar al domini públic portuari.