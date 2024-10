Baralla multitudinària al carrer Mallorca de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte a la tarda, al voltant de les 16:00 hores, el carrer Mallorca de Tarragona s’ha convertit en l’escenari d’una baralla multitudinària.

Segons fonts policials, els serveis d’emergències han rebut diverses trucades alertant de 15 a 20 persones implicades en l’aldarull, que ha tingut lloc a la via urbana, a plena llum del dia.

Fins al lloc dels fets s’han desplaçat quatre dotacions de la Guàrdia Urbana de Tarragona, però a la seva arribada, informen, la baralla ja s’havia dissolt.

Els agents han procedit a identificar els implicats, però no s’han realitzat detencions ni s’ha presentat cap denúncia. A més, es confirma que no hi ha hagut ferits i que no s’ha utilitzat cap arma durant l’incident.