Xavi Puig: «Junts no sap com justificar el seu sí al pressupost»

«Junts no sap com justificar el seu sí al pressupost». Amb aquesta claredat s’expressa el portaveu adjunt d’ERC a l’Ajuntament, Xavi Puig, sobre el posicionament del grup municipal de Junts per Tarragona. El partit liderat per Jordi Sendra ha demanat per al 2025 una partida per la millora del polígon Francolí. El fet és que ERC ja havia pactat per als pressupostos d’aquest any, que va aprovar, una partida que es va acabar pressupostant, però no s’ha executat. «No entenem per què Junts vol incloure en el pressupost partides que ja existeixen i que com hem vist no s’acaben gastant», assegura Puig.

El Grup Municipal d’ERC recorda a l’equip de govern que el pressupost d’aquest any ja compta amb una partida d’un milió d’euros per a polígons, concretament per la zona industrial del Francolí. «Si hi ha aquesta partida és perquè ERC la va negociar amb el PSC per aprovar el pressupost d’enguany», subratlla Puig.

A més a més, els republicans recalquen que durant el mandat republicà van deixar elaborat el projecte per millorar el vial central del polígon Francolí. «Aquest és un projecte molt important que suposa la renovació de tot l’asfalt, la millora de les voreres i la creació d’una rotonda al mig del vial perquè els vehicles no hagin de fer tot el polígon per fer el canvi de sentit», detalla Puig.

Des d’ERC expliquen que mentre no s’executa aquest projecte la partida també pot anar destinada a altres polígons, com el projecte de reasfaltat del polígon Entrevies que els republicans van portar al ple passat en forma de moció i que es va aprovar per unanimitat. A banda de la partida del milió d’euros per al polígon Francolí, que ja hi ha a l’actual pressupost. També aclareixen que al pressupost hi ha partides genèriques per millorar la via pública d’arreu de la ciutat, diners que poden servir per asfaltar, arreglar voreres o la senyalització vertical i horitzontal de trànsit.

Fora de les negociacions

Els republicans es van descartar de les negociacions del pressupost municipal perquè consideren que l’alcalde, Rubén Viñuales, ha «trencat» els ponts de confiança.