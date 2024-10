Tarragona és la ciutat que més campistes visiten de l’estat, seguida de Mont-roig

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona és la ciutat d’Espanya que més turistes va rebre als seus càmpings el 2023, tal com revela l’enquesta d’ocupació extrahotelera realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística. Concretament, 199.784 persones van fer alguna estada als càmpings tarragonins durant l’any passat.

Seguida de prop, la segona ciutat d’aquesta llista és també del Camp de Tarragona. Mont-roig del Camp va rebre un total de 177.203 viatgers en els seus càmpings. El top 5 estatal el tanca una altra ciutat de la demarcació, Cambrils amb 136.364 turistes.

Les altres dues ciutats que completen aquest podi són de la demarcació de Girona: Torroella de Montgrí i Blanes, als quals s’hauria de sumar Sant Pere Pescador en sisena posició. De fet, en conjunt, la província de Girona és la primera de tot l’estat respecte a visitants de càmpings el darrer any, amb 1.653.678. Tarragona li segueix amb 1.271.752. Si mirem només a la costa, es repeteix la situació, amb 1.653.678 campistes a la Brava i 1.271.752 a la Daurada, ocupant les dues primeres places de l’estat espanyol.

Un altre tret diferencial de l’estudi és l’alt nombre de visitants de la ciutat de Tarragona en comparació amb les places que ofereix. Si bé a la primera variable és la líder absoluta, en la segona ocupa l’octava posició amb 2.125 places. Així, queda per sota de poblacions gironines com Castelló d’Empúries, Calonge, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí o Blanes així com d’altres municipis tarragonins com Mont-roig i Cambrils.

Pel que fa a la procedència dels turistes, vora el 70% dels visitants a la demarcació són espanyols. De fet, si atenem aquest mercat Tarragona sí que se situa en primer lloc en el rànquing. Si mirem les tres poblacions esmentades, les xifres són una mica més equilibrades, però continua predominant la presència del turista espanyol, amb un 65% a Cambrils, un 57% a Mont-roig i un ajustat 50,6% a Tarragona.

En nombres totals, la demarcació compta amb unes 14.209 places de càmping estimades amb un grau d’ocupació del 47,65%. El 2023 van treballar 903 persones al sector, una xifra per sota d’Alacant, amb menys ocupació.



Rànquing per nombre de places

Castelló d’Empúries:

2.980

Mont-roig del Camp:

2.808

Calonge:

2.583

Cartagena:

2.559

Sant Pere Pescador:

2.429

Torroella de Montgrí:

2.306

Blanes:

2.151

Tarragona:

2.125

Cambrils:

2.120



Rànquing per nombre de turistes

Tarragona:

199.784

Mont-roig:

177.203

Torroella:

173.728

Blanes:

167.674

Cambrils:

136.364

Sant Pere Pescador:

114.250