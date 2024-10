Tarragona activa el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta per risc d'inundacions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal, per risc d'inundacions, d’acord amb el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en què informa de l’activació del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT), en base a les prediccions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. La previsió és a partir d'aquesta tarda i vespre, per intensitat de pluja, amb possibles xàfecs acompanyats localment de tempesta.

Davant d’aquesta situació, recorden que cal adoptar mesures per garantir la seguretat en tot moment i no accedir a espais oberts o inestables.

A casa cal evitar baixar a soterranis o al garatge; cal pujar als pisos superiors i esperar; no deixar a fora (al jardí, al pati...) objectes que l'aigua pugui arrossegar.

A l'exterior: circular preferentment per les rutes principals i les autopistes; moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat; allunyar-se i no travessar rieres, torrents, passos soterranis ni zones que es puguin inundar, ni a peu ni en cotxe. Els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat. A l'exterior, cal dirigir-se a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.

A la costa es poden produir inundacions pel mal estat de la mar i grans onades que poden afectar el litoral amb violència. Encara que no hi hagi indicis de perill, cal ser prudent: el temporal marítim pot fer que una persona sigui arrossegada per un cop de mar.

Per això demanen no accedir als punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força. Cal respectar els tancaments d'accés a aquests punts.

En cas de necessitar assistència d’emergència, cal trucar al telèfon 112.